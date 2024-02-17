Зеленський обговорив із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у Мюнхені ситуацію в Україні

Зокрема, йшлося про безпекові питання, ситуацію на фронті, підтримку США, конфіскацію російських активів та участь у Глобальному саміті миру.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Мюнхені обговорив із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс безпекові питання, ситуацію на фронті, підтримку США, конфіскацію російських активів та участь у Глобальному саміті миру.

"Головними темами розмови були безпека і стійкість. Висловив вдячність Гарріс за увагу до України і українського народу, за підтримку США і лідерство, які допомогти об’єднати світ та вистояти проти російських ударів. Ми маємо і надалі бути разом: Україна, Америка і увесь світ. Ми маємо і надалі додавати потрібні безпекові заходи, досягати потрібних результатів, збільшувати стійкість нашого спротиву російській агресії і щодня доводити Путіну, що його ненависть до людей і до свободи ніколи не переможуть нашу єдність вільного світу», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з Гарріс після проведеної двосторонньої зустрічі.

Президент нагадав, що Україна також позитивного голосування у Конгресі США за пакет підтримки.

Крім того, він поінформував віцепрезидентку США про ситуацію на фронті, можливості та перспективи України за умови достатньої підтримки. Також сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав.

Президент зазначив, що обговорив із Гарріс і тиск на Путіна та його режим, а також конфіскацію російських активів.

"Ми маємо цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського ж терору. Потрібне сильне рішення, яке дозволить конфіскувати заморожені активи Росії і потрібен подальший масштабний тиск санкціями на Росію, щоб обмежувати здатність Путіна фінансувати цю війну", – підкреслив Зеленський.