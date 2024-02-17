Республіканець Маккол: допомогу Україні ухвалять не раніше середини березня

На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт про фінансування безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, не буде схвалено раніше середини березня.
Як зазначає Reuters, республіканець прогнозує, що спікер Майк Джонсон спершу ставитиме на голосування питання державних асигнувань, а це відтягує процес ухвалення допомоги для України щонайменше до 8 березня.
Попри різку позицію багатьох його колег-республіканців, Маккол переконаний, що в разі потрапляння до порядку денного документ отримає необхідну підтримку. "Мало місце певне промивання мізків, якщо можна так сказати. Кажуть, що нам треба обирати між Україною та безпекою нашого південного кордону. Я не погоджусь. Ми достатньо велика нація, щоб подбати і про те, й про інше", - заявив політик.
- Сенат США виконав свою частину роботи і ухвалив документ, який передбачає 60 мільярдів доларів для України.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував і відмовився винести законопроєкт на голосування.
- У четвер республіканець відпустив конгресменів на дострокові канікули, скасувавши усі заплановані голосування.
- Президент США Джо Байден, коментуючи смерть Олексія Навального, сказав, що це нагадування про якомога швидше надання Україні фінансування для продовження захисту від російської агресії.