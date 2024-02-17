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Республіканець Маккол: допомогу Україні ухвалять не раніше середини березня

Голова комітету закордонних справ Палати представників не очікує швидких рішень у відповідь на вимогу Байдена.

Республіканець Маккол: допомогу Україні ухвалять не раніше середини березня
Майкл Маккол
Фото: EPA

На думку голови комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкла Маккола, законопроєкт про фінансування безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, не буде схвалено раніше середини березня.

Як зазначає Reuters, республіканець прогнозує, що спікер Майк Джонсон спершу ставитиме на голосування питання державних асигнувань, а це відтягує процес ухвалення допомоги для України щонайменше до 8 березня. 

Попри різку позицію багатьох його колег-республіканців, Маккол переконаний, що в разі потрапляння до порядку денного документ отримає необхідну підтримку. "Мало місце певне промивання мізків, якщо можна так сказати. Кажуть, що нам треба обирати між Україною та безпекою нашого південного кордону. Я не погоджусь. Ми достатньо велика нація, щоб подбати і про те, й про інше", - заявив політик.  

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