У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Комбінована атака на Україну: у Києві пролунали вибухи (оновлено)
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
Байден може законно передати мільйони снарядів для України, – Forbes
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
На «Рамштайні-19» партнери вже самі пропонували надати Україні далекобійну зброю, – Міноборони
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
ГоловнаПолітика

"Членство в НАТО - єдина надійна гарантія безпеки для України", - Кличко на Мюнхенській конференції

Мер Києва Віталій Кличко візьме у заходах під час Мюнхенської конференції.

"Членство в НАТО - єдина надійна гарантія безпеки для України", - Кличко на Мюнхенській конференції
Віталій Кличко
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко на всіх зустрічах і заходах під час Мюнхенської конференції з безпеки говоритиме про критичну важливість розпочати процес вступу України до НАТО. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Ключове: нова архітектура європейської безпеки неможлива сьогодні без України. І наші партнери це розуміють. Але переконаний, діяти в цій ситуації вони повинні рішучіше і активніше. І наголошуватиму на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО. Поставити його на стабільні «рейки». Це буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для Путіна», - повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що на Трансатлантичному форумі CSU, який відбувається в перший день роботи конференції, обговорюється подальша допомога Україні.

Віталій Кличко
Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Віталій Кличко

«Беру участь у Трансатлантичному форумі CSU, що відбувається зараз. Подальшу допомогу Україні і необхідні зусилля країн ЄС та США обговорюємо з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, премʼєром Баварії Маркусом Зьодером, президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Салліваном», - наголосив Кличко. 

Раніше повідомлялося, що мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко візьме участь у ювілейній, 60-ій Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого. Кличко має зустрітися з делегацією сенаторів США, Головою ХДС у Бундестазі Александром Добріндтом, Європейським комісаром з питань бюджету Йоханнесом Ханом та іншими політиками, які підтримують Україну та мають вплив на розширення військової та економічної допомоги. Також Кличко виступить спікером на панелі, організованій Інститутом Маккейна та присвяченій Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies