Міністерка закордонних справ Німеччини: "Не маємо залежати від того, хто керує у США"

Військова підтримка України - не єдине, що має турбувати європейські країни у найближчі роки. Вони також повинні думати про те, наскільки здатні захистити самі себе. Таку думку висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні початку Мюнхенської конференції з безпеки.
У заяві, оприлюдненій на сайті німецького МЗС, стверджується, що Європа потребує зміцнення оборонних зв'язків задля того, щоб "не залежати від того, хто буде президентом у Сполучених Штатах". Рішення полягає у збільшенні фінансуванні сфери безпеки, проведенні спільних стратегічних закупівель зброї, розвитку військової промисловості та використанні переваг кожної країни - скажімо, для Німеччини це новації у протиповітряній обороні.
"Безпека не може залежати від річних бюджетів та боргових чинників. Вона має свою ціну, і ця ціна - надійність", - підсумувала свою заяву урядовиця.
- Мюнхенська конференція з безпеки триватиме з 16 до 18 лютого. Окрім пані Бербок, участь від Німеччини візьмуть ще кілька міністерів, а також канцлер Олаф Шольц.
- Представників урядів Ірану та Росії на захід не запросили.
- Натомість одразу дві делегації спрямує до Німеччини Грузія.
- Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон має чіткий план використати конференцію для прискорення допомоги Україні.
- Виступ Президента України Володимира Зеленського у Мюнхені запланований на суботу, 17 лютого.