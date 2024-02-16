Міністерка закордонних справ Німеччини: "Не маємо залежати від того, хто керує у США"

Військова підтримка України - не єдине, що має турбувати європейські країни у найближчі роки. Вони також повинні думати про те, наскільки здатні захистити самі себе. Таку думку висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні початку Мюнхенської конференції з безпеки.

У заяві, оприлюдненій на сайті німецького МЗС, стверджується, що Європа потребує зміцнення оборонних зв'язків задля того, щоб "не залежати від того, хто буде президентом у Сполучених Штатах". Рішення полягає у збільшенні фінансуванні сфери безпеки, проведенні спільних стратегічних закупівель зброї, розвитку військової промисловості та використанні переваг кожної країни - скажімо, для Німеччини це новації у протиповітряній обороні.

"Безпека не може залежати від річних бюджетів та боргових чинників. Вона має свою ціну, і ця ціна - надійність", - підсумувала свою заяву урядовиця.