НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни ірландсько-американську компанію

Компанія Weatherford International продовжує працювати в РФ, сплачувати там податки на мільйони доларів США та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі

Національне агентство з питань запобігення корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни ірландсько-американську компанію Weatherford International, яка працює у нафтовидобувній сфері та приносить бюджету Росії мільйони доларів податків.

"Нафтовидобувна сфера залишається стратегічно важливою для росії, бо дозволяє рф використовувати енергоносії як зброю та впливати на інші держави. Хоч на росію накладені санкції у цій сфері, ірландсько-американська компанія Weatherford International продовжує працювати в рф, сплачувати там податки на мільйони доларів США та забезпечувати технологічні спроможності країни-агресора у нафтовій галузі. Це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни", – повідомили у НАЗК.

Як зазначило Агенство, Weatherford International спеціалізується на виробництві та постачанні нафтовидобувного обладнання та наданні сервісних послуг нафтогазовим підприємствам.

Компанія працює в Росії 16 років, створила там понад 2,5 тис. робочих місць та утримує на території країни-агресорки сервісні підприємства, бази та підприємства машинобудування.

"У рф Weatherford представлена через ТОВ «Везерфорд Холдингз (Рус)», ТОВ «Везерфорд» та ТОВ «Везерфорт Бизнес Сервис». У 2022 році вони разом сплатили податків до бюджету агресора на понад 15 млн дол. США", додали у НАЗККрім того, серед партнерів Weatherford у Росії є нафтова компанія "Роснефть", яка залишається основним замовником її послуг", – наголосило Агенство.

Як йдеться у повідомленні, компанія також продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з РФ. У період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, вона імпортувала товарів в Росію на майже 1,5 млн дол. США. Зокрема, матеріали та запчастини для нафтогазової промисловості (фітінги, клапани, вали, прокладки, пластмасові вироби, підшипники).

За даними, Weatherford має чіткий намір продовжувати виконувати чинні контракти та укладати нові договори із замовниками в Росії. Крмі того, у своїй звітності Weatherford пообіцяла виконувати договірні зобов'язання з урахуванням міжнародних санкцій.

"Компанія успішно перебудувала канали постачання обладнання після накладення цивілізованим світом санкцій на рф, замінивши постачальників на російських або на інші іноземні компанії. Це демонструє не тільки економічну та технологічну підтримку агресора компанією, але й ідеологічну", – повідомили у НАЗК.

У Агенстві додали, що перелік "Міжнародні спонсори війни" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже – зменшення фінансової та технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців.

"Одним з «важелів тиску» платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором", – резбмували у НАЗК.