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"Кохання – це дивитися разом, як русскій воєнний корабель пливе на концерт Кобзона", - волонтери відреагували на День закоханих

"Зробимо оркам лютий лютий".

Волонтерський штаб «Українська команда» пропонує відсвяткувати день закоханих донатом на дрони - «люті смертельні валентинки» для окупантів.

«Друзі, святкуймо День закоханих правильно! Кохання це – дивитися разом, як русскій воєнний корабель пливе на концерт Кобзона. «Українська команда» продовжує збір на дрони-літачки, які понесуть люті смертельні «валентинки» оркам», - повідомляє «Українська команда».

Мета збору - 10 мільйонів гривень, або 200 літачків, зазначають у волонтерському штабі.

«Донать раз 200 гривень, два рази по двісті або скільки хочеш! Задвохсоть орка! Зробимо оркам лютий лютий!» - закликає «Українська команда».

Задонатити:

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