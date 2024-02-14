Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки

В уряді Джо Байдена саме Алехандро Майоркас був відповідальним за ситуацію на південному кордоні.

Палата представників Конгресу США, у якій заправляють представники Республіканської партії, оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу. Рішення було ухвалене з мінімальною перевагою - 214 голосів "за" та 213 "проти". Це було повторне голосування після того, як минулого тижня проєкт імпічменту не знайшов підтримки у залі.

За повідомленням Reuters, посадовця звинуватили у тому, що його політика призвела до рекордної хвилі нелегальних мігрантів на кордоні США з Мексикою. Майоркас нібито не застосовував всю повноту законодавства щодо стримування мігрантів, а також надавав Конгресу неправдиві свідчення.

Імпічмент стався на тлі вимоги республіканців протидіяти кризі на кордоні, якою ті шантажують адміністрацію Джо Байдена, гальмуючи ухвалення безпекового законопроєкту, що містить військову допомогу для України.

Проте рішення Палати представників навряд призведе до відставки міністра Майоркаса, адже його ще має схвалити Сенат. А там більшість складають демократи, які, найімовірніше, не віддадуть за це голоси.