Міністра оборони США виписали з лікарні

Міністр оборони США Ллойд Остін був виписаний з лікарні, перебуває у доброму стані та готовий виконувати свої обов'язки - щоправда, робити це йому доведеться з дому в режимі дистанційної роботи.

За повідомленням BBC, лікарі дозволили голові Пентагону залишити госпіталь після того, як надали йому неоперативну допомогу щодо проблеми з сечовим міхуром. У медзакладі підкреслили, що нинішня госпіталізація ніяк не була пов'язана з раком, який Остіну діагностували раніше. На його позитивний прогноз щодо онкологічного захворювання нинішня проблема не вплине.