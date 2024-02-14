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Міністра оборони США виписали з лікарні

Ллойду Остіну певний час доведеться попрацювати з дому у дистанційному режимі.

Міністра оборони США виписали з лікарні
Ллойд Остін
Фото: EPA

Міністр оборони США Ллойд Остін був виписаний з лікарні, перебуває у доброму стані та готовий виконувати свої обов'язки - щоправда, робити це йому доведеться з дому в режимі дистанційної роботи.

За повідомленням BBC, лікарі дозволили голові Пентагону залишити госпіталь після того, як надали йому неоперативну допомогу щодо проблеми з сечовим міхуром. У медзакладі підкреслили, що нинішня госпіталізація ніяк не була пов'язана з раком, який Остіну діагностували раніше. На його позитивний прогноз щодо онкологічного захворювання нинішня проблема не вплине. 

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