Міністра оборони США виписали з лікарні

Міністр оборони США Ллойд Остін був виписаний з лікарні, перебуває у доброму стані та готовий виконувати свої обов'язки - щоправда, робити це йому доведеться з дому в режимі дистанційної роботи.
За повідомленням BBC, лікарі дозволили голові Пентагону залишити госпіталь після того, як надали йому неоперативну допомогу щодо проблеми з сечовим міхуром. У медзакладі підкреслили, що нинішня госпіталізація ніяк не була пов'язана з раком, який Остіну діагностували раніше. На його позитивний прогноз щодо онкологічного захворювання нинішня проблема не вплине.
- Раніше Пентагон на брифінгу заявив про те, що міністр Остін візьме участь у засіданні Контактної групи щодо допомоги Україні "Рамштайн" у онлайн-форматі і звернеться до учасників із вступним словом в прямому етері.
- Про вже другу за останній час госпіталізацію міністра Остіна стало відомо 11 лютого.
- Через хворобу очільник Пентагону скасував поїздку до Брюсселя.
- У Білому домі заявили, що впевнені: навіть попри проблеми зі здоров'ям, Ллойд Остін може й надалі виконувати свої обов'язки.