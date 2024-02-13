Пашинський про кримінальну справу: «Мета – заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»

12 лютого в помешканні колишнього нардепа і тимчасового керівника Адміністрації Президента (в період, коли т.в.о голови держави був Олександр Турчинов) Сергія Пашинського проводилися обшуки . НАБУ і СБУ прийшли до нього у справі десятирічної давнини – з підозрою на створення «злочинної організації», яка буцім-то незаконно заволоділа і продала так зване «паливо Курченкао». Чим нібито завдала збитків держави на 960 млн гривень. Суть справи – за версією НАБУ – можна почитати тут . Для того, щоб отримати позицію іншої сторони, ми звернулися безпосередньо до Сергія Пашинського. На середу 14-е лютого, у нього призначено допит в НАБУ і, вірогідно, відбудеться судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу. Результатом нашого спілкування стало це інтерв’ю.

Фото: тг-канал Sternenko Cергій Пашинський під час обшуків

Фабула вашої справи – за версією НАБУ – відома. Хотілося б почути вашу позицію і бачення подій.

Які причини того, що сталося? Їх дві. Перша – медійно-публічна, чому мені висунули цю фейкову підозру. І є справжня, з мого погляду, причина, про яку я готовий говорити і відкрито доводити всім – суду, суспільству, всім.

Щодо звинувачень НАБУ, які я вчора отримав у вигляді підозри, – вони абсолютно безпідставні. На жаль, я не маю сумнівів, що мене спробують запроторити до в’язниці. Що ж, я готовий. На суді свою позицію розкладу, доведу.

По фабулі – в двох словах. Після втечі Януковича ми отримали на руки державу, що була повністю розграбована. Я тоді був виконувачем обов'язків голови Адміністрації (Президента. – С.К.). Ви пам'ятаєте той час. Тільки завершився Майдан; поліціі – тоді ще міліції – по факту не було, ми створювали з нуля; паралельно – анексія Криму, сепаратистські рухи. Я щодня жив тоді, як у пеклі. Менше з тим…

Зараз мені пред'являють, що я тоді задумав якусь оборудку… Серйозно? Я довго взагалі не знав про існування цього «палива Курченка»! Але моя позиція як народного депутата, як політика завжди була однакова – спецконфіскація всіх активів Януковича! Я сам був автором цього закону. Я свою позицію десятки разів публічно обґрунтовував. Ясно, за цю мою позицію, за Майдан, у мене стало чимало ворогів. Не тільки поза межами України (в РФ проти Пашинського порушили кримінальних низку справ. – С.К.), але й всередині. І медійні кампанії проти мене – це мільйони й мільйони доларів. Я теж це знаю. Як знаю і замовників цих кампаній.

Фото: Макс Левін Cергій Пашинський та його адвокат Андрій Федур під час одного із судових засідань.

От тут давайте детальніше.

Вперше я дізнався, що «маю відношення» до Курченка, з вуст такого собі, якщо пам'ятаєте, Олександра Онищенка. Це колишній депутат Партії регіонів. Він на початку 2015 року розповідав, що я з Яценюком украв «паливо Курченка».

Я, чесно кажучи, не звернув уваги – розумів, що це – помста за розслідування його діяльності Танею Чорновіл. Таня – мій друг, політичний партнер. Однак, історія набирала оберти. І вже за 3-4 тижні з кожної «праски» почало звучати: «Пашинський з Тищенком підмінили 10 тисяч тонн палива «жовтою водою».

Відповідне розслідування опублікувала «Українська правда», я зустрівся з їхньою журналісткою – намагався з’ясувати, звідки взагалі взялася подібна нісенітниця. Ясно, вона не називала прізвищ, але підтвердила, що це був (одним із головних джерел інформації. – С.К.) офіцер СБУ. Сам я тоді вже був головою комітету (з питань національної безпеки і оборони. – С.К.), тобто це десь березень-квітень 2015 року.

Я набрав пана Наливайченка (тодішній очільник СБУ. – С.К.), домовився про зустріч, приїхав до нього з заявою.

Заява на ім'я голови СБУ Валентина Наливайченка

І кажу: «Наливайченко, ситуація дуже проста. Якщо ця історія – правда, то ви або ви арештовуєте завтра тих, хто підмінив [паливо], або відсторонюєте і встановлюєте мотиви тих офіцерів СБУ, генералів, які – як потім з’ясувалося – вкинули цю качку в інформпростір».

Також письмово звернувся до Президента України, адже – як голова комітету, я моніторив ефективність бюджетних витрат Міністерства оборони. Там тоді були скандали через закупку за завищеними цінами палива, ми цю корупційну оборудку зупинили.

Звернення на ім'я Президента Петра Порошенка

Хочу спитати про фігуру пана Тищенка.

Розказували про те, що я «працюю на Тищенка» чи «Тищенко на мене» – незрозуміло. Я дійсно знайомий з Тищенком з 2004 року, ми земляки. Познайомились на виборах президента Ющенка. Він ніколи не був моїм бізнес-партнером.

Ні?

Ні. Звичайно, я перебував з ним в тій чи іншій комунікації. Я з сотнями людей підтримую комунікацію. Після тих публікацій (2015-го року,. – С.К.), я набрав Тищенка. Той запис оприлюднили (зараз. – С.К.). Направду, мені дуже соромно за вживання ненормативної лексики. Я так розумію, що я дуже емоційно розказав, що в нього будуть великі проблеми, якщо підтвердиться інформація про крадіжку. Він мені, наскільки пам’ятаю, там відповів, що не хоче навіть про це слухати, ніякої крадіжки немає, документи в порядку.

Тоді я направив депутатське звернення, щоб мені надали інформацію – по яким цінам і куди продавалися ці нафтопродукти. Я цю інформацію отримав.

Звертаю увагу, що були звинувачення щодо несплати акцизу ПДВ. У звіті було чітко підтверджено, що акциз ПДВ був сплачений. По-друге, я звернувся до свого колеги, голови антикорупційного комітету Єгора Соболєва і попросив мене запросити на комітет, тому що деякі депутати цього комітету теж почали поширювати якусь інформацію.

Я прийшов на антикорупційний комітет – це теж інформація публічна – надав усі документи і сказав: “Шановні депутати, шановні журналісти, ось документи. Вивчайте. Якщо ви бачите якісь зловживання – мої, Тищенка, Петрова, Сидорова, ви зобов'язані реагувати”.

У ролику НАБУ йдеться про те, що Соболєв ініціював з’ясування обставин. Це було до чи після засідання?

Я не знаю. Дату цього засідання антикорупційного комітету я можу сказати (20 травня 2015. – С.К.). Але я сказав Соболєву: якщо вбачаєте підставу, ініціюйте, у чому проблема?

Ба більше, як тільки в тих довідках, таблицях, що я передавав, побачив, що 50% того палива залишилося, я вніс законопроєкт (про конфіскацію палива на користь ЗСУ. – С.К.). Тоді була концепція передавати це через Кабмін, але Кабмін відмовився цим займатися, бо, дійсно, це не зовсім стикувалося з нашим Кодексом. Саме для цього ми тоді паралельно запустили закон про спецконфіскацію. Я вніс окремий законопроєкт – про передачу конкретно цього палива Збройним силам України. Я двічі виходив на трибуну, двічі вимагав його проголосувати, але так звані борці з корупцією його провалили.

Проєкт закону щодо конфіскацій пального на користь ЗСУ

Чесно кажучи, мене це дуже напружило тоді.

Потім з журналістських розслідувань я дізнався, що банк, в якому зберігались гроші – які пов'язують з паном Тищенком – НБУ ліквідував. Зараз мене звинувачують в тому, що я нібито створив злочинну організацію. Напевно, це я «давав команду Гонтаревій» ліквідувати банк, щоб похоронити ці гроші? Нісенітниця!

Щодо записів (які оприлюднило НАБУ. – С.К.). Звичайно, я був занадто емоційний (тут треба розуміти вельми специфічну манеру традиційного спілкування пана Пашинського. – С.К.), але вважаю, що якщо група компаній чи якісь менеджери взялися щось реалізовувати, вони повинні були це реалізувати і забезпечити доходи державного бюджету. Однак навіть на той момент рішення про конфіскацію на користь держави не було. Зараз там мільйони томів (у справі. – С.К.), і я сподіваюся, що все воно буде розслідувано.

Дивіться, справі вже майже десять років. До вас може бути різне ставлення особисто, але це направду дивно і дуже підозріло.

На початку року я звернувся до голів СБУ і НАБУ з інформацією про те, що проти мене прямо зараз фабрикується справа.

Фото: facebook/Сергій Пашинський Фото: facebook/Сергій Пашинський Фото: facebook/Сергій Пашинський Фото: facebook/Сергій Пашинський

На якій підставі?

Бо з початку повномасштабного вторгнення я не сидів осторонь – ні до, ні в перший день. Я робив максимально все, що міг зробити, це всім відомо. Але паралельно до мене звернулося керівництво держави з проханням налагодити постачання боєприпасів.

На самому початку великого вторгнення, так. Про це писало The new York Times. Давайте детальніше. Хто саме звернувся?

Це делікатне питання. Я все-таки вважаю, що в держави України повинні бути якісь свої таємниці, але я думаю, що якщо я потраплю в СІЗО, буде важливо опублікувати детальний опис того, що тоді відбувалося.

Я наполягаю. Хто звертався?

Це була розмова з тодішнім очільником СБУ Іваном Бакановим – у нього в кабінеті. За присутності тодішнього очільника Міноборони Олексія Резнікова.

Додаткові деталі розкривати я вважаю за недоречне.

…Але хочу додати. Мені достеменно відомо, що вже з 2022 року на одні й ті самі види боєприпасів почалося завищення цін. Доходило майже до вдвічі вищої ціни. І це не тільки корупція. Це підвищує ціни на ринку. Це веде до збитків державного бюджету в сотні мільйонів євро.

Звичайно, я все, що міг, робив, щоб налагодити постачання боєприпасів. Працював і з Міноборони.

Від компанії “Українська бронетехніка”?

Я очолюю Національну асоціацію оборонної промисловості України, а один із її учасників – компанія “Українська бронетехніка”, має статус спецекспортера.

Фото: National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI Голова NAUDI Сергій Пашинський під час підписання Меморандума про співробітництво з НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

На жаль, уже в середині 2022 року почалися зловживання при закупівлі боєприпасів, про що детально писали видання «Українська правда» та «Цензор.Net». Завдяки громадському розголосу, ситуація значно покращилась на початку 2023 року. Суспільство почало дивитися, аналізувати ціни, були журналістські розслідування тощо. Але мені достеменно відомо, що в кінці літа 2023 року в Росії організували цілу спецоперацію з блокування поставок боєприпасів до України.

Вони прогнозували, і, на жаль, це підтвердилося, що європейські заводи так швидко на великі потужності з виробництва боєприпасів не вийдуть. Вони прогнозували проблеми в США, і це, на жаль, теж підтвердилось в повному обсязі. Росіянам залишалось закрити канали постачання, які мали потужності по виробництву необхідних нам боєприпасів.

Також мені достеменно відомо, що публікація The New York Times була зініційована, щоб запустити процеси всередині України. Адже в самій статті в питаннях до мене журналіст вказує, що “ми знаємо, що у вас найнижчі ціни” (у компаній з Асоціації. – С.К.). Ця стаття не звинувачує мене в корупції, вона говорить одне: боєприпаси рухаються за складною схемою. Так, я підтверджую, за складною, тому що ми не можемо в деяких країнах купляти напряму, а купляємо через посередників – країн-членів НАТО, такі як Польща, Чехія, Словаччина. Це – загальновідома інформація. Це Президент України знає, і нещодавно він подякував тому ж прем’єру Болгарії, що все-таки робота якась іде.

Уже 20 серпня наші українські спецслужби мали достеменну інформацію, що – як там було написано в спеціальних донесеннях – “через корумпованих агентів впливу в правоохоронній системі треба ліквідувати оцей канал постачання”. А саме, заблокувати діяльність голови асоціації, який лобіює найнижчі ціни сна боєприпаси від компаній-членів Асоціації на рівні Міністерства оборони, Генерального штабу і ЗСУ.

Після цієї статті The New York Times з'явилась купа фейкових кримінальних справ. Все було тоді дуже гучно, але зійшло нанівець. І компанії – члени Асоціації зараз більш-менш працюють в рамках того маленького бюджету, на який хочуть накласти свої брудні руки корупціонери від оборонки.

Десь в кінці жовтня – на початку листопада почався новий етап укладання договорів, і новий етап завищення ціни в півтора-два рази. Як я розумію, бюджет був настільки малий, бо американських грошей немає, європейських немає і наших грошей теж немає, що з'явилася ціла концепція у людей, які за цим стоять, щоб завищити ціну на шести контрактах на 240 мільйонів євро. Це – конкретна сума. Я розумів, що якщо це відбудеться, то не буде ні цих боєприпасів, ні цих грошей.

Фото: National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI Стенд компанії NAUDI

Саме тому, і це сумно говорити, ініціація справи НАБУ проти мене відбулася після того, як я неодноразово мав спілкування з керівництвом детективів НАБУ саме з питання запобігання корупції.

Це фактично звинувачення на адресу…

У мене немає звинувачень. Може, це збіг? В мене є десятки фактів (ймовірної корупції. – С.К.), які я особисто передав НАБУ.

Можна говорити про якісь конкретні компанії, які завищують ціни?

Це відкрита інформація. Є компанії «Альфа», є якісь контракти “Прогресу”.

Питання навіть не в тому, що вони завищують. Вони отримують передплату, і на цьому – все. Класичний варіант – «Львівський Арсенал». Він там небагато завищує, відсотків на 15, але просто платимо, і все, далі – пусто.

Ви сказали, що готові сісти до в’язниці… Якщо так станеться, чи це якось не/відіб’ється на постачанні боєприпасів для ЗСУ нині?

Я сьогодні (вівторок, 13 лютого. – С.К.) провів телефонні конференції з членами Асоціації, з найбільшими підприємствами. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх, з ким не встиг поговорити: я не маю відношення до цього фейку, який мені пред'являють. Немає ніяких фактів, це все фантазії лобістів “Роснєфті” ще 2014-2015 року. Прізвища цих лобістів є.

Але я впевнений, що воно дуже швидко розвалиться. Я звертаю до всіх: хочемо чи не хочемо, подобається нам те, що відбувається, чи не подобається, нам треба всім сконцентруватися і виграти війну. Іншого варіанту вижити у нас немає.

Якщо заради цього мені треба сісти в СІЗО, значить я сяду в СІЗО. Мені не соромно ні за один крок, що я зробив, і я готовий жити далі так, як я жив до цього.

Тобто Асоціація далі продовжить працювати?

Три місяці тому НАБУ прийшло до компанії “Арчер”, це український виробник тепловізорів світового рівня. Представниця НАБУ називала компанію “Арчер” «прокладкою». Можу навести інші приклади.

Фото: facebook/Олександр Яременко Після обшуків НАБУ в компанії Archer.

Ви згадали The New York Times і те, що на початку війни до вас звернулося керівництво держави, зараз – уточнили, хто саме.

Так. Від імені вищого керівництва.

Чи малося на увазі, що це гарантія від можливого переслідування?

Ні. Доручення було дуже просте: забезпечити за найнижчими цінами, найкращої якості, найбільші обсяги.

І ви це зробили?

Якщо вірити газеті The New York Times, то так.