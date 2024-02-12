Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії

Він сказав, що зі слідчими діями прийшли до нього додому.

Колишній народний депутат Сергій Пашинський заявив, що сьогодні вранці до його помешкання прийшли співробітники СБУ і НАБУ. Слідчі дії, за його словами, стосуються передачі так званого палива Курченка державі.

Пашинський нагадав, що майже 100 000 нафтопродуктів, якими володів олігарх Курченко, в 2014 передали державним нафтовим операторам. У 2015 Пашинський звернувся до президента з проханням покрити дефіцит палива армії цим паливом.

"З березня 2022-го я очолюю Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України. Мене не треба шукати чи обшукувати – за цей час я жодного разу не покидав Україну. Підприємства-учасники Асоціації виробляють безпілотники, артилерію, бронетехніку, боєприпаси, станції РЕБ та РЛС. Кожного дня ми переживаємо загибелі близьких, російські бомбардування, аудити ДАСУ. Як Голова Асоціації і координатор багатьох оборонних програм, в мене лише прохання до слідчих – не відволікайте мене Курченком, будь ласка", – прокоментував він.

Згодом він уточнив, що повідомлення про вручення йому підозру є недостовірним.

"У 2015-ому році, як народний депутат України, я звернувся Президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом «Роснефті», що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів. Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки", – додав він.