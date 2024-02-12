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Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії

Він сказав, що зі слідчими діями прийшли до нього додому. 

Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Фото: скрин відео

Колишній народний депутат Сергій Пашинський заявив, що сьогодні вранці до його помешкання прийшли співробітники СБУ і НАБУ. Слідчі дії, за його словами, стосуються передачі так званого палива Курченка державі.

Пашинський нагадав, що майже 100 000 нафтопродуктів, якими володів олігарх Курченко, в 2014 передали державним нафтовим операторам. У 2015 Пашинський звернувся до президента з проханням покрити дефіцит палива армії цим паливом.

"З березня 2022-го я очолюю Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України. Мене не треба шукати чи обшукувати – за цей час я жодного разу не покидав Україну. Підприємства-учасники Асоціації виробляють безпілотники, артилерію, бронетехніку, боєприпаси, станції РЕБ та РЛС. Кожного дня ми переживаємо загибелі близьких, російські бомбардування, аудити ДАСУ. Як Голова Асоціації і координатор багатьох оборонних програм, в мене лише прохання до слідчих – не відволікайте мене Курченком, будь ласка", – прокоментував він.

Згодом він уточнив, що повідомлення про вручення йому підозру є недостовірним.

"У 2015-ому році, як народний депутат України, я звернувся Президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом «Роснефті», що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів. Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки", – додав він.

  • Компанії близького до президента-втікача олігарха Сергія Курченка підозрювали у привласненні бензину "Нафтогаз України". У Генпрокуратурі повідомляли, що суд конфіскував у фірм Курченка 100 000 тонн палива. Курченку оголосили підозру у створенні злочинної організації і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при реалізації 800 000 тонн нафтопродуктів, писало Радіо Свобода. Сам олігарх тоді втік за кордон. 
  • В липні 2015 армія отримала перше пальне Курченка. 
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