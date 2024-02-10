Петро Порошенко привіз військовим на фронт зброю

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав 79-й бригаді ДШВ техніку та зброю – зокрема, однозарядні гранатомети та FPV-дрони зі станцією керування.

Бригаді також передали вантажівку Foden, квадрокоптери DJI Mavic, шини для автомобілів HMMWV та Урал, тактичні активні навушники, хімічні грілки для рук та ніг, електроніку. Про це йдеться у повідомленні партії "Євросолідарність".

Однозарядний гранатомет українського виробництва призначений для стрільби бойовими гранатами (осколково-фугасними, фугасними, кумулятивними або іншими бойовими гранатами) з метою ураження живої сили та вогневих засобів противника на відстані до 400 м.

Фото: пресслужба Євросолідарності

Гранатомет оснащений складним телескопічним прикладом.

Нардеп також передав у дві бригади ДШВ FPV-дрони – кожній по 200 штук та комплекс керування.

Жорсткий снарядний голод змушує українських військових дедалі активніше використовувати FPV-дрони. Як повідомив Петро Порошенко, на забезпечення дронами військових зараз максимально перенаправлені ресурси з інших проєктів.

Він зазначив, що через нарядний голод є велика потреба в дронах, тому на них спрямували ресурси з інших проєктів.