Він сказав, що відзначив державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України

Президент Володимир Зеленський провів вручення державних нагород. Серед нагороджених – колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов.

Президент відзначив державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України. Про це написали в X Зеленського.

"Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилася захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати. І ми маємо пройти весь цей шлях саме так, як потрібно, щоб досягти українських цілей", – сказав він.

Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України.



Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилася захищати своє саме так, як потрібно, щоб… pic.twitter.com/6q0EAGI3Bj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2024

Фото: Володимир Зеленський у X Володимир Зеленський нагородив Валерія Залужного

Фото: Володимир Зеленський у X Володимир Зеленський нагородив Кирила Буданова

Валерій Залужний і Кирило Буданов отримали найвищі державні нагороди – звання Героя України. Укази про нагородження обох президент підписав учора, в день звільнення Залужного.