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Зеленський вручив державні нагороди, зокрема Буданову і Залужному

Він сказав, що відзначив державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України

Зеленський вручив державні нагороди, зокрема Буданову і Залужному
Вручення відзнак
Фото: Володимир Зеленський у X

Президент Володимир Зеленський провів вручення державних нагород. Серед нагороджених – колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов.

Президент відзначив державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України. Про це написали в X Зеленського.

"Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилася захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати. І ми маємо пройти весь цей шлях саме так, як потрібно, щоб досягти українських цілей", – сказав він.

Володимир Зеленський нагородив Валерія Залужного
Фото: Володимир Зеленський у X
Володимир Зеленський нагородив Валерія Залужного

Володимир Зеленський нагородив Кирила Буданова
Фото: Володимир Зеленський у X
Володимир Зеленський нагородив Кирила Буданова

Валерій Залужний і Кирило Буданов отримали найвищі державні нагороди – звання Героя України. Укази про нагородження обох президент підписав учора, в день звільнення Залужного.

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