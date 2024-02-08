Суперечливі норми в законі про мобілізацію будуть доопрацьовані до другого читання, - Арахамія

Профільний комітет Верховної Ради доопрацює до другого читання урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.
"Вчора проголосували в першому читанні законопроєкт №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх", - зазначив він.
Арахамія уточнив, що до другого читання мають опрацювати такі супречліві положення:
- Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, то планується залишити все в редакції чинного законодавства.
- Також Комітет перегляне підхід до аспірантів. Арахамія зазначив, що в цьому питанні фінального рішення ще немає, тому будуть шукати компроміс.
- Норми щодо блокування особистих рахунків громадян Арахамія назвав неприйнятними. "Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував", - зазначив він.
За йгого словами, наразі ци три питання вже в роботі.
"Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - додав Арахамія.
Що відбувається з законом про мобілізацію
- 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому.
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров. На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".