Суперечливі норми в законі про мобілізацію будуть доопрацьовані до другого читання, - Арахамія

Наразі вже в роботі три питання: щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає; щодо аспірантів, а також щодо блокування особистих рахунків громадян.

Профільний комітет Верховної Ради доопрацює до другого читання урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

"Вчора проголосували в першому читанні законопроєкт №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх", - зазначив він.

Арахамія уточнив, що до другого читання мають опрацювати такі супречліві положення:

Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає , то планується залишити все в редакції чинного законодавства.

, то планується залишити все в редакції чинного законодавства. Також Комітет перегляне підхід до аспірантів . Арахамія зазначив, що в цьому питанні фінального рішення ще немає, тому будуть шукати компроміс.

. Арахамія зазначив, що в цьому питанні фінального рішення ще немає, тому будуть шукати компроміс. Норми щодо блокування особистих рахунків громадян Арахамія назвав неприйнятними. "Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував", - зазначив він.

За йгого словами, наразі ци три питання вже в роботі.

"Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - додав Арахамія.

Що відбувається з законом про мобілізацію