Парламент схвалив звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК

Верховна Рада підтримала звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Через 7-м місяців після розслідування «Схеми» Парламент нарешті звільнив Буглака Юрія з посади члена ЦВК. Нагадаю назву розслідування - «Дистанційка з Маямі" ЗА постанову 10327 - 300", – написав Железняк.

Хто такий Юрій Буглак