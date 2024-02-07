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Парламент схвалив звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК

"За" проголосували 300 народних депутатів.

Парламент схвалив звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК
Юрий Буглак
Фото: Стоп-кадр с видео

Верховна Рада підтримала звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Через 7-м місяців після розслідування «Схеми» Парламент нарешті звільнив Буглака Юрія з посади члена ЦВК. Нагадаю назву розслідування - «Дистанційка з Маямі" ЗА постанову 10327  - 300", – написав Железняк. 

Хто такий Юрій Буглак

  • Буглак був народним депутатом VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка" і членом однойменної фракції. З 2019 року - член ЦВК.
  • Раніше проєкт "Схеми" своєму журналістському розслідуванні інформували про те, що за 12 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії Буглак виїхав з України і відтоді не повертався. за даними журналістів, він мешкає із сім'єю в американському штаті Флорида поблизу Маямі.
  • Проте впродовж усього 2022 року отримував зарплату та інші виплати. Сумарно йому нарахували 1,5 млн грн, зокрема матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань". 
  • З весни 2023 року він узяв декретну відпустку зі збереженням посади.
  • 8 грудня 2023 року комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Буглака. 
  • 11 грудня представники комітету зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10327, згідно з яким пропонують достроково припинити повноваження Буглака.
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