Парламент схвалив звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК

Верховна Рада підтримала звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії (ЦВК).
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Через 7-м місяців після розслідування «Схеми» Парламент нарешті звільнив Буглака Юрія з посади члена ЦВК. Нагадаю назву розслідування - «Дистанційка з Маямі" ЗА постанову 10327 - 300", – написав Железняк.
Хто такий Юрій Буглак
- Буглак був народним депутатом VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка" і членом однойменної фракції. З 2019 року - член ЦВК.
- Раніше проєкт "Схеми" своєму журналістському розслідуванні інформували про те, що за 12 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії Буглак виїхав з України і відтоді не повертався. за даними журналістів, він мешкає із сім'єю в американському штаті Флорида поблизу Маямі.
- Проте впродовж усього 2022 року отримував зарплату та інші виплати. Сумарно йому нарахували 1,5 млн грн, зокрема матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань".
- З весни 2023 року він узяв декретну відпустку зі збереженням посади.
- 8 грудня 2023 року комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Буглака.
- 11 грудня представники комітету зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10327, згідно з яким пропонують достроково припинити повноваження Буглака.