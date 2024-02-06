Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
ГоловнаПолітика

Безугла вийшла з партії "Слуга народу"

"Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга народу", - написала депутатка.

Безугла вийшла з партії "Слуга народу"
Мар’яна Безугла
Фото: sluga-narodu.com

Народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з партії "Слуга народу".

Як ідеться в її дописі у фейсбуці, відповідну заяву задовольнила Олена Шуляк.

"Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга народу", - написала депутатка.

Безугла додала, що членом Політичної ради партії, головою комітету національної безпеки та оборони в Політраді, членом Політичної ради Київського осередку, а також відповідала за весь Оболонський район та, зокрема, за офіс партії на Оболоні. 

Депутатка повідомила, що попри те, що покидає партію Володимира Зеленського, продовжить його підтримувати 

"Зі свого боку буду і далі докладати зусиль, аби правди і свідомого ставало більше. Президента підтримую", - написала Безугла.

  • Нині нардеп зверталася також до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та керівництва парламенту, аби зачитали про її вихід із фракції.
  • Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. Голосів забракло попри домовленості на погоджувальній раді.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies