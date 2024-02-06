"Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга народу", - написала депутатка.

Народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з партії "Слуга народу".

Як ідеться в її дописі у фейсбуці, відповідну заяву задовольнила Олена Шуляк.

"Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга народу", - написала депутатка.

Безугла додала, що членом Політичної ради партії, головою комітету національної безпеки та оборони в Політраді, членом Політичної ради Київського осередку, а також відповідала за весь Оболонський район та, зокрема, за офіс партії на Оболоні.

Депутатка повідомила, що попри те, що покидає партію Володимира Зеленського, продовжить його підтримувати

"Зі свого боку буду і далі докладати зусиль, аби правди і свідомого ставало більше. Президента підтримую", - написала Безугла.