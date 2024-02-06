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Офіс Генпрокурора: Екснардепа-втікача Кузьміна судитимуть за державну зраду

Перед і після вторгнення Росії він озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті і телеграм-каналі пропагандистські матеріали.

Офіс Генпрокурора: Екснардепа-втікача Кузьміна судитимуть за державну зраду
Рента Кузьмін
Фото: telegraf.com.ua

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Рената Кузьміна.

Як ідеться на сайті Генпрокуратури, Кузьміна обвинувачують у державній зраді (ст. 111 КК України).

Під час досудового розслідування встановили, що Кузьмін напередодні та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті і телеграм-каналі пропагандистські матеріали. 

"Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнські настрої та завдав шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і безпеці держави. Своїми діями колишній народний обранець надавав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР.

Справа Кузьміна

  • 5 жовтня 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило Кузьміну підозру в державній зраді. Він був оголошений в розшук.
  • Суд заочно арештував екснардепа-втікача торік у березні.
  • За матеріалами ДБР колишньому народному депутату обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.
  • У січні 2023 року Зеленський своїм указом позбавив Кузьміна громадянства України. Тоді ж Верховна Рада позбавила підозрюваного нардепа мандата.
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