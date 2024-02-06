Офіс Генпрокурора: Екснардепа-втікача Кузьміна судитимуть за державну зраду

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Рената Кузьміна.
Як ідеться на сайті Генпрокуратури, Кузьміна обвинувачують у державній зраді (ст. 111 КК України).
Під час досудового розслідування встановили, що Кузьмін напередодні та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті і телеграм-каналі пропагандистські матеріали.
"Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнські настрої та завдав шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і безпеці держави. Своїми діями колишній народний обранець надавав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР.
Справа Кузьміна
- 5 жовтня 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило Кузьміну підозру в державній зраді. Він був оголошений в розшук.
- Суд заочно арештував екснардепа-втікача торік у березні.
- За матеріалами ДБР колишньому народному депутату обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.
- У січні 2023 року Зеленський своїм указом позбавив Кузьміна громадянства України. Тоді ж Верховна Рада позбавила підозрюваного нардепа мандата.