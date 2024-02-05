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Політика може переважити здоровий глузд і інтереси держави, - Кличко про перезавантаження військового сектора

Мер Києва прокоментував можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Політика може переважити здоровий глузд і інтереси держави, - Кличко про перезавантаження військового сектора
Мер Києва Віталій Кличко
Фото: facebook/Віталій Кличко

Боєздатність армії та єдність суспільства мають вирішальне значення, проте сьогодні політика може переважити здоровий глузд та інтереси держави. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи інформацію про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

«Суспільство обговорює і напружено чекає, чим завершиться ситуація з планами президента звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сподіваюся, влада розуміє всю серйозність кроків, які робить зараз, та всю повноту своєї відповідальності. Бо сьогодні, коли Україна бореться буквально за своє існування, головне - боєздатність і злагодженість армії та єдність суспільства. Чи спрямовані анонсовані натяками рокіровки саме на це? Суспільство не впевнене. І на це треба зважати. Та припинити нарешті політичні інтриги й внутрішню боротьбу», - заявив Віталій Кличко.

Він відзначив, що багато в чому завдяки саме Залужному українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою. 

«Як військовий у війну генерал Валерій Залужний пройшов багато складних моментів. Тільки він сам знає, скільки насправді… На жаль, сьогодні момент, коли політика може переважити здоровий глузд та інтереси держави. І цей момент залежить не від Залужного», - зазначив Кличко.

Мер Києва наголосив, що потрібно припинити нарешті політичні інтриги й внутрішню боротьбу. 

«Боротися сьогодні потрібно за одне - за Перемогу України», - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Президент України Володимир Зеленськийв інтерв’ю телеканалу Rai 1 заявив, що в Україні потрібно провести кадрове перезавантаження влади, в тому числі у військовому секторі.

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