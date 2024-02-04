Порошенко: санкції мають бути такими, щоб Росія не могла нарощувати виробництво зброї

Петро Порошенко в інтервʼю бельгійській газеті De Standaard закликав Захід посилити санкції проти Росії до такого рівня, щоб вона не могла нарощувати виробництво зброї. Порошенко зауважив, що держава-агресор вже має проблеми з високотехнологічною військовою технікою, але вона збільшує кількість снарядів і дешевих безпілотників. Стримування Росії в інтересах Європи і світу, бо рано чи пізно ця зброя буде спрямована проти західних держав, застеріг пʼятий президент.

«Росія намагається накачати показники ВВП за рахунок бюджетного фінансування військової промисловості. Це колос на глиняних ногах. Чого досягла Росія в досить стислі терміни? Вона організовує виробництво, певний вид оборонної промисловості, в тому числі і ракетної, артилерійської. Водночас вони не можуть покращувати свій флот, і це дає нам можливість повернути контроль над українською частиною Чорного моря та відновити зерновий коридор без російського впливу, що є життєво важливим проти російської спроби шантажувати світ небезпекою голоду. Росія не має успіху в реактивних винищувачах, Росія не має успіху в високоточних гіперзвукових ракетах. Але Росія має певні успіхи в збройній техніці, в артилерійських снарядах, в безпілотниках. Зараз тисячі дронів виготовляються у кожній частині Росії. І, на жаль, це лише демонстрація того, що росія намагається знайти можливість уникнути санкцій на постачання компонентів для безпілотників», – пояснює Порошенко.

Фактором нашої перемоги, вважає він, має бути не лише зброя.

«Щоб виграти війну, щоб зупинити Путіна, ми повинні створити для Путіна мотивацію, значно ускладнивши йому життя. Збройні сили України роблять це, тому кожного дня росія втрачає майже 1000 людей. Але нам також потрібно обмежити здатність росії виробляти більше зброї. В наших руках можливість зупинити російські літаки. Це наша можливість припинити виробництво російських ракет, тому що якщо вони не матимуть напівпровідників і всіх інших компонентів, Росія не зможе виробляти зброю. І безсумнівно, нам потрібен Китай на нашому боці», – вважає Петро Порошенко.

Значне підвищення ефективності санкцій, вважає експрезидент, полягає не лише у збільшенні списку продукції з Росії, але й у скороченні російського експорту. Російський експорт має становити не більше 200 мільярдів доларів.

«І тоді буде сильна мотивація для Путіна закінчити війну. Тому що ключ від цього не в Києві, і не у Вашингтоні, і не в Брюсселі. Ключ знаходиться в Москві. Але ми можемо зробити це швидше. І що вкрай необхідно, я в цьому впевнений, так це членство України в НАТО», – переконаний Петро Порошенко.