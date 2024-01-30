Порошенко в Брюсселі закликав ЄНП сприяти ухвалення пакету допомоги Україні на 50 млрд євро

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у Брюсселі під час виступу на Політичній асамблеї Європейської народної партії закликав представників найбільшої політичної групи Європарламенту зробити все, аби якнайшвидше ухвалити рішення про допомогу Україні на 50 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

Також зазначається, що під час зустрічі з Президентом ЄНП Манфредом Вебером Порошенко також звернувся до партнерів, щоб забезпечити схвалення багаторічної фінансової допомоги на засіданні Європейської Ради, використання можливостей Європейського фонду миру для потреб ЗСУ та коштів із заморожених російських активів для відновлення України.

«Було б надзвичайно важливо мати 1 лютого, у четвер рішення про пакет у 50 мільярдів євро. Жодні європейські скептики не можуть зупинити потужну команду ЄНП. Я дійсно тримаю кулаки та готовий робити все можливе. Необхідно надати Україні стабільну фінансову допомогу для підтримки економіки військового часу. Ще одна дуже важлива річ – посилення санкцій проти Росії», – наголосив Порошенко.

Він також нагадав, що наближаються вибори до Європарламенту.

"Чому це так важливо для нас, українців? Бо для нас це питання виживання. Це питання збереження нашої країни. Забезпечити перемогу ЄНП на виборах, не дозволити популістам зруйнувати Європу і вбити Україну. Вибори загалом проведуть понад 70 країн, 4,2 мільярда людей. Вся Європа. І нам потрібно, щоб гострою темою протягом більшої частини виборів була війна в Україні, розвʼязана росією проти свободи, проти демократії, проти нашої держави і проти демократичного процесу на всьому континенті та в усьому світі», – сказав Порошенко.

П’ятий Президент також переконаний: розширення Євросоюзу означатиме зміцнення Євросоюзу. «Потужний голос ЄНП тут надзвичайно важливий, і ми вдячні за сильну політичну підтримку родини ЄНП для надання Україні статусу кандидата. Без ЄНП, без Урсули фон дер Ляєн, без Європейської Комісії, без Європейського парламенту цього просто не може статися», – зазначив Порошенко.

«Знаєте, скільки українців зараз мріють, підтримують, голосують за членство в Європейському Союзі? Більше 90%. Ми найбільш єврооптимістична нація на континенті. Я заклав це в українську Конституцію і, повірте, у кожного з нас Європейський Союз у серці. Так само, як у всіх вас», – констатує Порошенко.