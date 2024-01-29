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Відбувся другий раунд переговорів між Україною і Німеччиною щодо угоди про безпекові зобов'язання

Обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію і юридичні формальності.

Відбувся другий раунд переговорів між Україною і Німеччиною щодо угоди про безпекові зобов'язання
Українська переговорна команда на перемовинах з Німеччиною про гарантії безпеки
Фото: ОПУ

Україна і Німеччина провели другий раунд переговорів щодо угоди про безпекові зобов'язання і довгострокову підтримку нашої держави.

Про це йдеться на сайті Президента.

Українську переговорну команду очолив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква. У розмові взяли участь представники німецького уряду.

Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності.

Також представники України і Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час.

  • Перший раунд переговорів із Німеччиною стартував у листопаді 2023 року. 
  • Такі перемовини і з іншими державами відбуваються на основі декларації G7 про довгострокові гарантії безпеки. Цей документ Група семи ухвалила на вільнюському саміті в липні минулого року.
  • Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що до декларації приєдналося майже 30 держав.
  • Цього місяця у Давосі українська сторона за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди. Таким чином Румунія стала дев'ятою країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори.
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