Відбувся другий раунд переговорів між Україною і Німеччиною щодо угоди про безпекові зобов'язання

Україна і Німеччина провели другий раунд переговорів щодо угоди про безпекові зобов'язання і довгострокову підтримку нашої держави.
Про це йдеться на сайті Президента.
Українську переговорну команду очолив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква. У розмові взяли участь представники німецького уряду.
Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності.
Також представники України і Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час.
- Перший раунд переговорів із Німеччиною стартував у листопаді 2023 року.
- Такі перемовини і з іншими державами відбуваються на основі декларації G7 про довгострокові гарантії безпеки. Цей документ Група семи ухвалила на вільнюському саміті в липні минулого року.
- Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що до декларації приєдналося майже 30 держав.
- Цього місяця у Давосі українська сторона за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди. Таким чином Румунія стала дев'ятою країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори.