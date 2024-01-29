Відбувся другий раунд переговорів між Україною і Німеччиною щодо угоди про безпекові зобов'язання

Українська переговорна команда на перемовинах з Німеччиною про гарантії безпеки

Україна і Німеччина провели другий раунд переговорів щодо угоди про безпекові зобов'язання і довгострокову підтримку нашої держави.

Про це йдеться на сайті Президента.

Українську переговорну команду очолив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква. У розмові взяли участь представники німецького уряду.

Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності.

Також представники України і Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час.