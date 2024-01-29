У Латвії готують заборону на ввезення зерна з Росії і Білорусі

Правляча коаліція Латвії домовилася заборонити ввезення до країни зерна з Росії та Білорусії, передає Delfi.

Як ідеться в заяві глави латвійського уряду Евіки Силіні, міністра сільського господарства Армандса Краузе і керівник фракції "Прогресивних" Андріс Шуваєв, Сейм має підготувати і ухвалити необхідний законопроєкт у лютому.

Краузе зазначив, що в майбутньому запровадять посилений контроль транзиту зерна, який здійснюватиме продовольчо-ветеринарна служба. Вона оцінюватиме якість, безпеку і походження продукції. Це необхідно для того, щоб визначити, чи є зерно справді російським, а чи вкраденим із окупованих територій України.

Міністр сільського господарства зазначив, що в Україні наукові методи та база даних, за допомогою яких держави-члени ЄС можуть визначити, зерно вирощене у Росії чи в Україні.

Також коаліція домовилася, що компанії, які використовують у своєму виробництві зерно російського походження, не зможуть претендувати на програми підтримки фермерів.

Прем'єр-міністр Силіня заявила, що зараз складно спрогнозувати фінансові наслідки заборони на імпорт.

Шуваєв повідомив, що питання заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі перебувало на порядку денному коаліції більше ніж місяць, його активно обговорювали і оцінювали аналогічні нормативні акти Євросоюзу. Політик додав, що рішення викличе міжнародний резонанс і стане прикладом для інших.

Коаліція передбачила перехідний період регулювання. Краузе додав, що "абсолютна більшість фермерів" не використовує зерно російського походження, однак для перевезення цього зерна використовують латвійську залізничну і портову інфраструктуру.

Питання про заборону імпорту зерна з Росії порушують у Латвії вже давно, але досі правляча коаліція дотримувалася позиції, що необхідне спільне рішення всього ЄС і що для Латвії це було б нерозумно робити такий крок самотужки.

За даними латвійського Міністерства сільського господарства, країна є другим за величиною імпортером російської сільськогосподарської та харчової продукції до ЄС після Іспанії. У 2023 році Латвія імпортувала 12% від загальної вартості імпорту ЄС із Росії з січня по жовтень, посівши друге місце серед країн-членів блоку.

Водночас заборона на імпорт та транзит російського зерна може завдати латвійському портовому та залізничному транспорту збитків загалом у 100 мільйонів євро.