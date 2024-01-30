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Медведєв заявив про нову зброю на Курилах, на почуття японців Москві наплювати

Це не “спірні території”, а Росія, заявив колишній президент країни-агресора.

Медведєв заявив про нову зброю на Курилах, на почуття японців Москві наплювати
Дмитро Медведєв на Курильських островах, 2010 рік
Фото: EPA/UPG

Росія планує розгорнути нову зброю на Курильських островах, які перебувають у центрі десятирічної територіальної суперечки з Японією, пише Bloomberg.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який є нинішнім заступником голови Ради безпеки країни, заявив на соціальній платформі X, що стратегічна роль Курильських островів зростатиме, “включно з розміщенням там нової зброї”.

“Нам наплювати на “почуття японців” щодо так званих “північних територій”. Це не “спірні території”, а Росія”, − написав він.

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Радянський Союз захопив чотири острови, відомі як Північні території Японії, наприкінці Другої світової війни. Суперечка не дозволила сторонам укласти мирний договір для офіційного припинення війни.

Президент Росії Володимир Путін і покійний колишній лідер Японії Сіндзо Абе зустрічалися 25 разів до відставки останнього з посади прем’єр-міністра в 2020 році, щоб спробувати досягти угоди щодо островів, але безрезультатно.

Останніми роками Москва збудувала на Курилах військові об'єкти. 

Коментарі Медведєва прозвучали у відповідь на висловлювання прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди про те, що його країна, як і раніше, прихильна до вирішення територіальної суперечки та укладання мирного договору з Москвою.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Медведєв, якого колись вважали ліберальнішим російським політиком, публічно пригрозив, що Росія готова вступити у війну з НАТО і може використовувати в бою ядерну зброю.

Що було раніше

  • Токіо стверджує, що Радянський Союз незаконно захопив чотири острови − Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї − незабаром після капітуляції Японії під час Другої світової війни 15 серпня 1945 року. За версією Москви, вони потрапили під її контроль законно.
  • Ці чотири острови називаються Північними територіями в Японії та Південними Курилами в Росії.
  • Двосторонні переговори щодо територіальної суперечки та мирного договору були припинені, коли Токіо запровадило економічні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
  • На початку березня 2022 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда нагадав Росії, що чотири південні острови архіпелагу Курил є споконвічними землями Японії.
  • Пізніше РФ почала військові навчання на Курильських островах.
  • У квітні 2022-го Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією.
  • На початку вересня 2022-го Росія скасувала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили. 
  • У жовтні 2023-го Японія подала Москві жорсткий протест через порушення повітряного простору країни. Російський гелікоптер помітили над водами півострова Немуро на сході острова Хоккайдо.
  • Цього року у січні президент Росії Володимир Путін пообіцяв відвідати Курильські острови.
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