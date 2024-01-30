Медведєв заявив про нову зброю на Курилах, на почуття японців Москві наплювати

Росія планує розгорнути нову зброю на Курильських островах, які перебувають у центрі десятирічної територіальної суперечки з Японією, пише Bloomberg.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який є нинішнім заступником голови Ради безпеки країни, заявив на соціальній платформі X, що стратегічна роль Курильських островів зростатиме, “включно з розміщенням там нової зброї”.

“Нам наплювати на “почуття японців” щодо так званих “північних територій”. Це не “спірні території”, а Росія”, − написав він.

Радянський Союз захопив чотири острови, відомі як Північні території Японії, наприкінці Другої світової війни. Суперечка не дозволила сторонам укласти мирний договір для офіційного припинення війни.

Президент Росії Володимир Путін і покійний колишній лідер Японії Сіндзо Абе зустрічалися 25 разів до відставки останнього з посади прем’єр-міністра в 2020 році, щоб спробувати досягти угоди щодо островів, але безрезультатно.

Останніми роками Москва збудувала на Курилах військові об'єкти.

Japan’s Prime Minister Kishinda has once again spoken in favour of a peace treaty with Russia. Surely, on condition of discussing the Kurils and maintaining the sanctions.

Well, nobody’s against the peace treaty on the understanding that:

1. The “territorial question” is closed… pic.twitter.com/nC52MzyEU9 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 30, 2024

Коментарі Медведєва прозвучали у відповідь на висловлювання прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди про те, що його країна, як і раніше, прихильна до вирішення територіальної суперечки та укладання мирного договору з Москвою.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Медведєв, якого колись вважали ліберальнішим російським політиком, публічно пригрозив, що Росія готова вступити у війну з НАТО і може використовувати в бою ядерну зброю.

Що було раніше