У Польщі стартувала виборча кампанія до органів місцевого самоврядування

Кандидатів у місцеві депутати можна буде реєструвати до 4 березня

У Польщі сьогодні офіційно розпочинається виборча кампанія до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 7 квітня.

Про це йдеться у розпорядженні глави польського уряду Дональда Туска, яке сьогодні набуло чинності, пише Укрінформ.

Виборчий календар передбачає, що кандидатів у місцеві депутати можна буде реєструвати до 4 березня, а на кандидатів на війтів, бургомістрів і мерів міст − до 14 березня.

Комісії до цих виборів мають бути створені до 18 березня.

Передвиборча тиша у Польщі триватиме 6 квітня, а голосування на місцевих виборах відбуватиметься з 8:00 по 22:00 годину 7 квітня (за київським часом).