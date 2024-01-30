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У Польщі стартувала виборча кампанія до органів місцевого самоврядування

Кандидатів у місцеві депутати можна буде реєструвати до 4 березня

У Польщі стартувала виборча кампанія до органів місцевого самоврядування
Фото: rmf24.pl

У Польщі сьогодні офіційно розпочинається виборча кампанія до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 7 квітня.

Про це йдеться у розпорядженні глави польського уряду Дональда Туска, яке сьогодні набуло чинності, пише Укрінформ.

Виборчий календар передбачає, що кандидатів у місцеві депутати можна буде реєструвати до 4 березня, а на кандидатів на війтів, бургомістрів і мерів міст − до 14 березня. 

Комісії до цих виборів мають бути створені до 18 березня. 

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Передвиборча тиша у Польщі триватиме 6 квітня, а голосування на місцевих виборах відбуватиметься з 8:00 по 22:00 годину 7 квітня (за київським часом).

  • Туск визначився з датою місцевих виборів 15 січня. Вибори відбудуться у два тури − 7 і 21 квітня – 2024-го.
  • На місцевих виборах у Польщі обираються депутати до рад гмін, повітів і сеймиків воєводств, а також війти, бургомістри й мери польських міст.
  • 11 грудня Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду Дональда Туска. За обрання лідера Громадської коаліції головою Ради міністрів РП проголосували 248 депутатів Сейму, 201 депутат був проти, жоден не утримався.
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