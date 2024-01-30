Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
ГоловнаСвіт

У Фінляндії кандидати в президенти дискутували, чи будуть вони відповідати, якщо зателефонує Путін

Як з’ясувалося, Стубб і Хаавісто мають різні погляди щодо цього питання.

У Фінляндії кандидати в президенти дискутували, чи будуть вони відповідати, якщо зателефонує Путін
Фото: EPA/UPG

У Фінляндії між претендентами на посаду президента, експрем'єром Олександром Стуббом та колишнім міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто виникла дискусія щодо того, чи відповідати на потенційний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Yle.

Стубб заявив, що він би не відповів.

"Путін використовував би це як свого роду пропаганду. На даний момент у нас немає ніяких відносин з Росією", - пояснив він. 

Пекка Хаавісто, своєю чергою, сказав, що взяв би слухавку.

"Щоразу, коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці президентського палацу. Я б відповів і прийняв привітання. Без координації у мене не було б предметної політичної дискусії", - сказав він.

Раніше Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України. Втім, решта кандидатів також обіцяли зберігати жорстке ставлення до країни-агресорки.

Вибори у Фінляндії

  • 28 січня в країні завершився перший тур президентських виборів. Виборча комісія опрацювала 100% бюлетенів.
  • Лідером голосування став колишній прем'єр-міністр Олександр Стубб, який набрав 27,2% голосів виборців. На другому місці - колишній глава МЗС Пекка Хаавісто (25,8%). На третьому — спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо (19%).
  • 11 лютого відбудеться другий тур, оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50%.
  • Чинний президент Саулі Нііністьо уже завершує свою другу каденцію перебування на посаді.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies