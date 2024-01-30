У Фінляндії кандидати в президенти дискутували, чи будуть вони відповідати, якщо зателефонує Путін

Як з’ясувалося, Стубб і Хаавісто мають різні погляди щодо цього питання.

У Фінляндії між претендентами на посаду президента, експрем'єром Олександром Стуббом та колишнім міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто виникла дискусія щодо того, чи відповідати на потенційний дзвінок російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Yle.

Стубб заявив, що він би не відповів.

"Путін використовував би це як свого роду пропаганду. На даний момент у нас немає ніяких відносин з Росією", - пояснив він.

Пекка Хаавісто, своєю чергою, сказав, що взяв би слухавку.

"Щоразу, коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці президентського палацу. Я б відповів і прийняв привітання. Без координації у мене не було б предметної політичної дискусії", - сказав він.

Раніше Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України. Втім, решта кандидатів також обіцяли зберігати жорстке ставлення до країни-агресорки.

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