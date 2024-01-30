Блінкен: Двері НАТО залишаються відкритими, в тому числі для України

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив позицію офіційного Вашингтона про те, що Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, передає "Голос Америки".
Блінкен привітав приєднання до Альянсу Швеції і Фінляндії і зазначив, що Україна теж стане членом НАТО.
"Я думаю, що процес, який ми спостерігали за рекордно короткий час, спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією, демонструє, що двері НАТО залишаються відкритими, в тому числі для України, яка стане членом НАТО. Це також підкреслює, що агресія Путіна проти України стала жалюгідною стратегічною невдачею Росії", - зазначив Блінкен.
Він додав, що Кремль сподівався послабити й зменшити НАТО, натомість Аальянс лише збільшився і зміцнився, як ніколи.
Водночас Блінкен нагадав, що усі досягнення НАТО можуть опинитись під загрозою, якщо Конгрес не ухвалить подальшу підтримку для України.
"Без додаткового фінансування ми надішлемо потужний неправильний сигнал всім нашим супротивникам про те, що ми не серйозно ставимося до захисту свободи й демократії. І це просто зміцнить переконання Владіміра Путіна в тому, що він може протягнути довше за Україну і довше за нас. Але такого не станеться, ми маємо переконатись у цьому", - наголосив держсекретар США.
Раніше Генсек НАТО закликав союзників активізувати свої зусилля і надати Україні ще більше фінансування. Він також зазначав, що Україну на певному етапі варто би запросити стати повноцінним членом Альянсу.
Вступ України до НАТО
- Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2023 року. Однак генерал армії США Бен Годжес був налаштований не оптимістично щодо запрошення України в Альянс під час цього саміту.
- У листопаді минулого року блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
- Столтенберг також заявляв, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Однак, він зазначав, що повне членство під час війни неможливе.
- Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ. У МЗС України назвали це неприйнятним.
- Також ексгенсек НАТО Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. На його погляд, часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.
- Зеленський називав ідею взяти до НАТО частину України маячнею.