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Суперкомітет з політичної активності Байдена витратить на відеорекламу 250 мільйонів доларів

Це буде рекордна одноразова закупівля реклами Super PAC в історії США

Суперкомітет з політичної активності Байдена витратить на відеорекламу 250 мільйонів доларів
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Суперкомітет з політичної активності (Super PAC) "Forward Future", що підтримує президента Джозефа Байдена у його передвиборчій кампанії, планує витратити на купівлю реклами на ТБ і відеосервісах 250 мільйонів доларів США, що є найбільшою одноразовою закупівлею політичної реклами суперпарком в історії американських виборів.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, 140 мільйонів доларів витратять на рекламу на телебаченні та 110 мільйонів – на рекламу на цифрових і потокових платформах: 35 мільйонів доларів на YouTube, а також на інших потокових платформах, включаючи Hulu, Roku та Vevo та іспаномовні потокові сервіси Telemundo та Univision. 

Показ реклами розпочнеться наступного дня після завершення національного з’їзду Демократичної партії в серпні та триватиме до дня виборів.

Резервування реклами охоплює так звані «хиткі» штати, де немає ані Демократична, ані Республіканська партії не мають очевидної переваги: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсін та Атланта. 

Суперкомітет з політичної активності також прагне охопити демографічні групи незадоволених і незаангажованих демократів, на яких зосереджена сама кампанія Байдена: молодих виборців, іспаномовних і чорношкірих виборців.

«Ставки на цих виборах не можуть бути вищими, і до дня виборів кожен виборець на полі бою дізнається про це. Ми запустимо економічно ефективну та керовану даними програму безпрецедентного масштабу, щоб переобрати Джо Байдена», – заявив Чонсі Маклін, президент Super PAC «Forward Future».

Що таке Super PAC

  • Суперкомітет з політичної активності (Super PAC) – це організація, що формально не пов’язана з передвиборним штабом кандидатів, проте може збирати і витрачати не обмежені законами суми на його підтримку або на критику проти його конкурентів. 
  • Чотири роки тому «Future Forward» витратив 151 мільйон доларів на підтримку Джозефа Байдена. 
  • Провідний Super PAC, що підтримує президента Дональда Дж. Трампа у 2020 році, America First Action, витратив тоді 150 мільйонів доларів. Зараз America First Action оголосив, що 60 мільйонів доларів.
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