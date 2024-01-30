Суперкомітет з політичної активності Байдена витратить на відеорекламу 250 мільйонів доларів

Це буде рекордна одноразова закупівля реклами Super PAC в історії США

Суперкомітет з політичної активності (Super PAC) "Forward Future", що підтримує президента Джозефа Байдена у його передвиборчій кампанії, планує витратити на купівлю реклами на ТБ і відеосервісах 250 мільйонів доларів США, що є найбільшою одноразовою закупівлею політичної реклами суперпарком в історії американських виборів.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, 140 мільйонів доларів витратять на рекламу на телебаченні та 110 мільйонів – на рекламу на цифрових і потокових платформах: 35 мільйонів доларів на YouTube, а також на інших потокових платформах, включаючи Hulu, Roku та Vevo та іспаномовні потокові сервіси Telemundo та Univision.

Показ реклами розпочнеться наступного дня після завершення національного з’їзду Демократичної партії в серпні та триватиме до дня виборів.

Резервування реклами охоплює так звані «хиткі» штати, де немає ані Демократична, ані Республіканська партії не мають очевидної переваги: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсін та Атланта.

Суперкомітет з політичної активності також прагне охопити демографічні групи незадоволених і незаангажованих демократів, на яких зосереджена сама кампанія Байдена: молодих виборців, іспаномовних і чорношкірих виборців.

«Ставки на цих виборах не можуть бути вищими, і до дня виборів кожен виборець на полі бою дізнається про це. Ми запустимо економічно ефективну та керовану даними програму безпрецедентного масштабу, щоб переобрати Джо Байдена», – заявив Чонсі Маклін, президент Super PAC «Forward Future».

Що таке Super PAC