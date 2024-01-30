Трамп — техаський король

Очевидно, що Сполучені Штати не луснуть, що громадянська війна там не виникне. Так, політична криза поглиблюватиметься, точно будуть соціальні суперечності. Але для нас головне інше — допомога, яка поки що не може надійти в Україну.

Тим часом російська пропаганда поширює наративи про те, що в Америці невдовзі виникне громадянська війна, що країна трісне. У соціальних мережах розходиться фільм англійця Алекса Гарланда «Громадянська війна», який росіяни вже йменували «Падіння імперії». А втім, облишмо цих йолопів.

Зараз увесь світ спостерігає, чим завершиться протистояння між губернатором штату Техас і президентом Джо Байденом . Міграційна криза, яка стала головною темою виборів у США , перетворилася на зброю, яку нині використовують республіканці проти демократів. Техас підтримують 25 республіканських штатів, на боці Байдена — Верховний суд США та федеральна влада. Тим часом головним вигодонабувачем скандалу є одна людина в країні — Дональд Трамп . Ба більше, саме через його позицію в Конгресі вкотре зірвалася угода щодо надання Україні фінансової допомоги. Чому? Бо республіканці вже давно прив’язали її до міграційного питання.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп під час промови після перемоги на праймериз у Нью-Гемпширі, 23 січня 2024 р.

Гра Трампа

Ні для кого не секрет, що в США є штати, які традиційно підтримують демократів, а є ті, які давно прихильні до республіканців. Так от, Техас, у всілякому разі поки що — це одна з найважливіших цитаделей Республіканської партії.

Губернатор Ебботт уже три роки бореться з нелегальними мігрантами. Хтось може запитати: чому в США, країні, яка завжди розвивалася завдяки міграції, деякі штати борються із цим явищем. Тим паче, це питання актуальне для Техасу — нині одного з кількох технологічних регіонів держави. Річ у тім, що за останні роки на фоні глобальної економічної кризи до США рушили мільйони шукачів притулку. Особливо критична ситуація на мексиканському кордоні, який щорічно перетинають до трьох мільйонів нелегалів.

Ситуація погіршується через те, що федеральний уряд не може надати достатньо бюрократів — спеціальних суддів і чиновників, які щоденно розглядали б десятки тисяч справ, кількість яких лише зростає.

Однак те, що ми бачимо нині, — це звичайнісінька політична гра. Губернатор Техасу з 2021 року порушує федеральний закон. Він розпочав кампанію «Самотня зірка», виділив на неї мільярди доларів і дав можливість місцевим силовикам арештовувати й депортувати мігрантів без рішення державних органів влади.

Фото: EPA/UPG Губернатор Техасу Грег Еббот під час брифінгу в Операційному центрі штату в Остіні, 12 січня 2024 року.

Спочатку ця людина намагалася створити собі імідж борця. А тепер активно допомагає зруйнувати рейтинги президента Байдена і сприяє його конкурентові Дональду Трампу.

Нині ситуація взагалі загострилася, тому що Ебботт наказав Національній гвардії Техасу встановити колючий дріт на кордоні з Мексикою, уздовж міста Ігл-Пасс. Причому органи безпеки штату не допускають прикордонників США, представників федеральної влади, прибрати це загородження.

Верховний суд США виступив на боці Білого дому, у його рішенні чітко вказано: федеральне законодавство щодо міграції вище за те, що ухвалює штат. Водночас слова губернатора про те, що Байден як президент не захищає Техас від вторгнення — теж виключно політична риторика. У Конституції взагалі не йдеться про те, що глава США має захищати ті чи інші штати від проникнення мігрантів.

Але виникає питання: чому це все відбувається? Відповідь очевидна: вибори. Восени 2024 року країна обиратиме президента, більшу частину Конгресу й губернаторів. Гра за високими ставками. Особливо для Трампа, проти якого відкрили чимало кримінальних проваджень.

Фото: CBS/ X (Twitter) Військові розгортають стіну з колючого дроту вздовж річки річки Ріо-Гранде на кордоні з Мексикою у штаті Техас

Якщо ви подивитеся на останні соціологічні опитування у США, то побачите, що міграція стала темою номер один. Це те, що найдужче турбує пересічного виборця. А отже, дві протиборчі партії повинні дати відповідь: що вони робитимуть з кризою, яку лише поглиблюють.

Байден уже закликав Конгрес ухвалити законопроєкт, що дозволить міністерству внутрішньої безпеки США перекривати кордон на тих ділянках, де нині найбільше проникає мігрантів. Крім того, він погодився, що справи щодо нелегалів треба розглядати не десять років, а не більш ніж пів року.

Трамп закликав інші штати підтримати Техас і надіслати туди своїх нацгвардійців. Цю ідею вже підтримав губернатор Флориди, донедавна конкурент експрезидента на виборах Рон Десантіс. Водночас губернатори 25 республіканських штатів підписали спільну заяву на підтримку влади Техасу.

До Трампа пристала вся Республіканська партія. Навіть ті люди, які ще донедавна виступали проти й підтримували ідею якнайшвидше надати Україні фінансовий пакет. Лідер сенатської меншості Мітч Макконелл заявив: «Нам не потрібно робити нічого, що зашкодить Трампу». Він прекрасно розуміє, що партія може перемогти, лише якщо згуртується довкола колишнього очільника Білого дому.

Фото: EPA/UPG Лідер сенатської меншості Мітч Макконелл (праворуч)

Натомість деякі демократи агітують перевести підрозділи Національної гвардії, котрими управляє влада штатів, під федеральний контроль. У партії збентежені, що доведеться виступити проти мігрантів: чимало виборців Демократичної партії — люди, які колись мали статус шукачів притулку.

Хай там як, а поки що очевидно єдине: багато що нині залежить від рішення Трампа. А той робитиме все можливе, щоби знищити рейтинги ключового опонента. Він підігріватиме ситуацію. Проблема тільки в тім, що від цього залежить і питання надання пакету допомоги нашій державі.

Що з допомогою?

Восени минулого року, коли в Конгресі США розпочалися дебати про надання допомоги Україні, коли спалахнула війна Ізраїлю проти ХАМАС, Байден вирішив об’єднати в одному великому фінансовому пакеті питання захисту України, Ізраїлю й Тайваню. Однак республіканці пішли на хитрість: вони висунули іншу вимогу — включити туди питання міграції. З того моменту ця ініціатива на $106 млрд застрягла в Конгресі США.

Ще кілька днів тому здавалося, що дві партії Конгресу проголосують за ініціативу й гроші Україні підуть. Після перемовин з Байденом спікер Палати представників Майк Джонсон дав зрозуміти, що сторони готові до компромісу, що його влаштовують пропозиції, які висунула американська адміністрація щодо міграції. Одначе усе перекреслив Дональд Трамп. Він сказав, що за жодних умов не підтримає «цю жахливу зраду Америки». Він також написав: «Погана угода щодо кордону значно гірша, ніж відсутність такої угоди».

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп після перемоги на праймериз у Нью-Гемпширі, 23 січня 2024 р

Іншими словами, Трамп заблокував рішення Конгресу, не маючи при цьому реальної влади на федеральному рівні. Про що це говорить? Про поглиблення політичної кризи в США. Очевидно, що вона тільки наростатиме. Та питання допомоги Україні все рівно залагодять: у Конгресі більшість займає проукраїнську позицію. І за критичної ситуації рішення ухвалять.

Але зараз Росія, як і у 2016–2017 роках, намагається зіграти на суперечностях усередині США. Вона створює додатковий хаос. Ми вже бачимо всі ці повідомлення з РФ про те, що на Сполучені Штати чекає громадянська війна, що вони розваляться. Питання в тім, що економічна й політична ситуація у США не передбачає розпаду. А от ситуація в самій Росії рано чи пізно до краху призведе.