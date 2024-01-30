Війна в Україні послабила Путіна, – директор ЦРУ

Війна в Україні «тихим чином роз'їла» владу президента Росії Володимира Путіна, написав директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс в есе, опублікованому у Foreign Affairs.

Попри те, що контроль Путіна над системою влади в Росії навряд чи скоро ослабне, на думку Вільяма Бернса невдоволення «роз’їло російське керівництво та російський народ», що дозволило ЦРУ вербувати більше шпигунів.

Агентство зняло серію роликів, спрямованих на вербування російських чиновників. Останній, опублікований минулого тижня, заохочує росіян безпечно надавати інформацію ЦРУ за допомогою безпечного браузера в даркнеті.

«Ця приховане невдоволення створює унікальну можливість для вербування в ЦРУ», – написав очільник розвідувального відомства.

За його словами, Росія відновила своє військово-промислове виробництво, але її економіка сильно постраждала від війни. У довгостроковій перспективі Росія приречена стати васалом Китаю, залежним від Пекіна в торгівлі та технологіях.Оцінюючи ситуацію на фронті, Вільям Берн зазначив, що «цей рік, імовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість», адже Путін продовжує робити ставку на те, що час на його боці, що він може перетерти Україну та виснажити її західних прихильників.

«Завдання України полягає в тому, щоб подолати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії, не лише досягаючи прогресу на передовій, але й завдаючи глибших ударів за ними та досягаючи стабільних успіхів у Чорному морі», – зазначив директор ЦРУ, додавши, що за таких умов Путін може знову почати брязцяти ядерною зброєю, і було б нерозумно повністю відкидати ризики ескалації, але так само не варто нерозумно боятися її.

На його думку, ключ до успіху – у збереженні західної допомоги Україні: «Менше п’яти відсотків оборонного бюджету США – це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і відчутною прибутковістю для американської промисловості. Збереження потоку зброї зробить Україну сильнішою позицією, якщо з’явиться можливість для серйозних переговорів. Це шанс забезпечити довгострокову перемогу для України та стратегічний програш для Росії; Україна могла б захистити свій суверенітет і відбудуватися, тоді як Росія залишилася б мати справу з довготривалими втратами дурості Путіна. Для Сполучених Штатів піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу».

Ситуація з допомогою США