Туск пригрозив ініціювати дострокові парламентські вибори у Польщі

"Каменем спотикання" між Туском і Дудою став проєкт закону про бюджет.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заговорив про можливість дострокових парламентських виборів, якщо його проєкт бюджету буде заблокований.

Про це повідомляє Bloomberg.

Туск поставив ультиматум президенту Польщі Анджею Дуді. Той може подати закон про бюджет на 2024 до Конституційного трибуналу Польщі, а не затвердити його, фактично заблокувавши перший великий законодавчий пакет нового прем'єр-міністра.

"Якщо президент Дуда хоче якимось чином перешкодити уряду виплачувати людям гроші, то, можливо, я і мої партнери по коаліції приймемо рішення негайно скоротити термін повноважень парламенту і призначити нові вибори", – сказав Туск.

Туск заявив, що направлення бюджету, який включає низку підвищень заробітної плати для працівників державного сектору, в тому числі вчителів, до суду було б "нераціональним".

Зі свого боку Дуда заявив, що сподівається підписати бюджетний закон "без жодних проблем". Також він виключив перспективу дострокових виборів.

"Я сподіваюся, що у випадку з бюджетом не буде порушень і я зможу його підписати без проблем", – сказав Дуда.