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Голова МЗС Канади відвідає Польщу, щоб обговорити допомогу Україні

Також Жолі відвідає Молдову.

Голова МЗС Канади відвідає Польщу, щоб обговорити допомогу Україні
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі
Фото: ЕРА/UPG

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі з 29 січня до 1 лютого 2024 року відвідає Молдову та Польщу. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Під час свого візиту до Варшави Мелані Жолі зустрінеться з польським колегою Радославом Сікорським та маршалом Сейму та співлідером коаліції “Третій шлях” Шимоном Головні. 

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Вона планує обговорити з ними плани щодо продовження підтримки України, просування прав людини, запобігання загрозам регіональній безпеці з боку Росії та Білорусі.

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