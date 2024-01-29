Голова МЗС Канади відвідає Польщу, щоб обговорити допомогу Україні

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі з 29 січня до 1 лютого 2024 року відвідає Молдову та Польщу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Під час свого візиту до Варшави Мелані Жолі зустрінеться з польським колегою Радославом Сікорським та маршалом Сейму та співлідером коаліції “Третій шлях” Шимоном Головні.

Вона планує обговорити з ними плани щодо продовження підтримки України, просування прав людини, запобігання загрозам регіональній безпеці з боку Росії та Білорусі.