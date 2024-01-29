Париж заблокували французькі фермери

Французькі фермери заблокували Париж, перекривши на невизначений період вісім основних автомагістралей, що ведуть до міста, передає The Guardian.

Протестувальники відкинули поступки, зроблені прем'єр-міністром Габріелем Атталем на вихідних, і пообіцяли "оточити" столицю до полудня 29 січня.

Коли стало зрозуміло, що фермери планують оточити столицю, президент Франції Еммануель Макрон провів кризову нараду з ключовими міністрами уряду щодо так званої "операції "Облога Парижа". Щотижнева зустріч міністрів, яку зазвичай проводять у вівторок, перенесли на добу раніш після того, як Макрон вилетів до Швеції з візитом.

Очікувалося, що у блокадах буде використано до 1500 тракторів. За даними жандармерії, 29 січня загалом було заблоковано 16 автомагістралей у 30 муніципалітетах.

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен заявив, що мобілізували 15 000 поліцейських і жандармів, щоб не допустити в'їзду тракторів до Парижа та інших міст, де відбувалися протести, а також зберегти доступ до аеропортів. Він попередив фермерів, що блокування компанії Rungis, яка постачає 60% свіжих продуктів Парижа приблизно 12 мільйонам людей, буде перетином червоної лінії.

Влада радила водіям скасувати або відкласти всі несуттєві поїздки дорогами.

Нині запланована зустріч глави французького уряду і протесувальників.

Що відомо про протести у Франції