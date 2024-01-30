Великобританія може визнати палестинську державу, – Кемерон

Глава МЗС Британії заявив, що це може допомогти вирішити конфлікт у Газі.

Велика Британія розглядає можливість визнати палестинську державу в ООН. Про таке заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час свого четвертого візиту до Близького Сходу.

Про таке повідомляє ВВС.

Як йдеться у матеріалі, Камерон заявив, що палестинцям необхідно дати політичний горизонт для того, щоб наблизити встановлення миру на Близькому Сході.

За його словами, палестинському народу необхідно продемонструвати "незворотний прогрес" до рішення про створення двох держав.

"Коли це станеться, ми - разом із союзниками - розглянемо питання про визнання палестинської держави, в тому числі в ООН. Це могло б стати однією з речей, які допоможуть зробити цей процес незворотнім", – зазначив Кемерон.

Також Камерон припустив, що Британія могла б надати формальне, дипломатичне визнання палестинській державі не в рамках остаточної мирної угоди, а раніше, під час самих переговорів.

Проте нова палестинська влада повинна бути "оперативно створена" з "технократичними та хорошими лідерами", здатними управляти Газою.

"На нас лежить відповідальність, тому що ми повинні почати визначати, як виглядатиме палестинська держава, з чого вона складатиметься, як працюватиме, і, що дуже важливо, розглядаючи це питання, ми з союзниками розглянемо питання про визнання палестинської держави, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй",– сказав він.

Глаба британського МЗС зазначив, що в рамках будь-якої довгострокової угоди Ізраїль повинен буде отримати звільнення всіх заручників, а також гарантії того, що ХАМАС не не нападатиме і його керівництво покине Газу.

Він зазначив, що угода буде "складною", але не неможливою.

Кемерон зазначив, що зараз необхідна пауза в бойових діях і є "обнадійливі ознаки" щодо переговорів, які ведуться нині. Зокрема, за його словами, зараз є можливість не лише припинити конфлікт, але й досягнути політичного рішення "яке може означати мир на роки, а не на місяці".