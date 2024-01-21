ЄС розробив 10 пунктів для припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту, — EuroActiv

ЄС розробив план з 10 пунктів для «надійного, всеосяжного вирішення» ізраїльсько-палестинського конфлікту, хоча забезпечити підтримку держав-членів ЄС і регіону буде важко.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на проєкт документа, з яким ознайомилися журналісти видання.

"З огляду на ситуацію і незважаючи на очевидні труднощі і невизначеність, настав час готуватися до ізраїльсько-палестинського миру", — йдеться у вступі до проєкту документа, з яким ознайомився Euractiv.

Документ мирного плану з’явився напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку в понеділок, 22 січня, для обговорення ситуації в Газі та її ширших наслідків для регіону з деякими ключовими зацікавленими сторонами в регіоні.

Згідно з неофіційним документом, підготовленим дипломатичною службою ЄС (ЄСЗС), у ньому окреслено низку кроків, які можуть врешті-решт принести мир у Сектор Гази, створити незалежну палестинську державу, нормалізувати відносини між Ізраїлем та арабським світом і гарантувати довгострокову безпеку в регіоні.

Проєкт дорожньої карти має на меті "розробити практичні пропозиції на основі узгодженого принципу, що лише політичне, стійке, довгострокове вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту принесе мир обом народам і стабільність у регіоні", написав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у супровідному листі до країн-членів ЄС.

Як пише видання, спеціальний представник ЄС з питань близькосхідного мирного процесу Свен Купманс проводить попередні консультації з Єгиптом, Йорданією, Саудівською Аравією, Лігою арабських держав та іншими ключовими партнерами, "щоб знайти спільну мову для відродження мирного процесу".

Зазначається, що Купманс також запропонував "присвятити спеціальну зустріч обговоренню цього неофіційного документа і цих консультацій" з офіційними особами країн-членів ЄС "за першої ж нагоди".

Дорожня карта, яку розробили в ЄС складається з десяти пунктів.

Зазначається, що майбутній мирний процес повинен привести до створення незалежної палестинської держави, що "живе пліч-о-пліч" з Ізраїлем, і "повної нормалізації" відносин між Ізраїлем і арабським світом, згідно з нещодавно розробленим планом.

"Нереально припустити, що ізраїльтяни і палестинці в найближчому майбутньому безпосередньо візьмуть участь у двосторонніх мирних переговорах для досягнення всеосяжного миру, не кажучи вже про завершення таких переговорів, без активного міжнародного втручання", — йдеться в документі."Палестинці потребуватимуть оновленої політичної альтернативи ХАМАСу, в той час як ізраїльтянам необхідно буде знайти політичну волю для участі у змістовних переговорах, спрямованих на вирішення проблеми двох держав", — додається в доповіді.

Згідно з документом, ключовим елементом майбутньої мирної дорожньої карти ЄС є "Підготовча мирна конференція" за участю ЄС, США, Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії, Ліги арабських держав та ООН. Її учасники будуть перебувати в постійному контакті з ізраїльськими і палестинськими офіційними особами "на кожному кроці і в будь-який час".

Сектор Гази і Західний берег річки Йордан будуть представлені Палестинською адміністрацією і Організацією визволення Палестини, а не ХАМАСом, який керує анклавом із моменту його захоплення в 2007 році і визнаний ЄС і США терористичною організацією.

Мирна конференція матиме один рік на розробку рамок мирного плану, враховуючи відгуки всіх залучених сторін, резолюції ООН, висновки Європейської Ради та попередні посередницькі зусилля.

У документі ідеться, що після розробки план буде представлений "сторонам конфлікту" і буде використовуватися як основна основа для фінальних переговорів і саме вони будуть вести переговори щодо остаточного тексту.

"Важливим елементом Мирного плану має стати розробка надійних гарантій безпеки для Ізраїлю і майбутньої незалежної Держави Палестина за умови повного взаємного дипломатичного визнання та інтеграції Ізраїлю і Палестини в регіоні", — йдеться в пропозиції.

План "повинен також включати в себе пакет підтримки миру, передбачений в рамках Зусиль до Дня миру" в якості стимулу для обох сторін конфлікту.

"Це означає, що в ньому повинно бути чітко і в максимально можливій мірі зазначено, які регіональні і глобальні політичні і безпекові механізми та інші угоди і проєкти будуть доступні в день, коли сторони укладуть мирну угоду", — йдеться в проєкті.

Наразі невідомо, чи будуть країни-члени ЄС та регіональні зацікавлені сторони готові прийняти план мирного врегулювання, запропонований блоком.

Як пише видання, до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року ЄС планував допомогти очолити нову мирну ініціативу на Близькому Сході, орієнтовану на "стимулювання". Йшлося про "Зусилля до Дня миру", спрямоваі на відновлення переговорів між Ізраїлем і Палестиною. У вересні в Нью-Йорку в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН відбулася зустріч майже 50 міністрів закордонних справ з Європи та Близького Сходу, щоб розвинути цю ініціативу далі. Однак через війну в Газі ці плани довелося відкласти.