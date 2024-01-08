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ЦАХАЛ перейде до нового етапу військових операцій на півночі Гази

У центральній частині Гази та на півдні країни тривають інтенсивні бої.

ЦАХАЛ перейде до нового етапу військових операцій на півночі Гази
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант на півночі сектору Гази, 25 листопада 2023
Фото: Міністерство оборони Ізраїлю / Ariel Hermoni

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що невдовзі перейде до нового етапу операції у по знищенню бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Наразі інтенсивні бої тривають у центральній частині Гази та на півдні країни.

Про це пише The Times of Israel.

За словами Галланта, ЦАХАЛ переходить від того, що називалось "фазою інтенсивного маневрування війни" до "різних типів спеціальних операцій".

"Ми близькі до наступної фази на півночі, включаючи місто Газа", – каже Галлант.

Він уточнив, що перехід до наступної фази операції розпочнеться "незабаром". Водночас у ЦАХАЛі заявили, що демонтаж "військової структури" ХАМАС на півночі сектора Газа завершився.

  • Нещодавно ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Посадовці заявили, що відмова ХАМАСу не є провалом переговорів, а скоріше спробою чинити тиск на Ізраїль, щоб Тель-Авів пішов на додаткові поступки. 
  • Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю зазначив, що війна із ХАМАСом триватиме “багато місяців”.
  • Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищення ХАМАСу, демілітаризація Гази та дерадикалізація всього палестинського суспільства.
  • Від початку нападу атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Єрусалим ліквідував понад 130 бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану. Ще 19 були вбиті в Сирії.
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