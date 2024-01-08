Польський єврокомісар погрожує заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС

Єврокомісар Войцеховський заявив, що може не підтримати новий регламент ЄК про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною.

У відкритому листі Єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу ідеться про ризик нової кризи, яку може спровокувати "надмірний агроімпорт" з України в ЄС.

В такому випадку Войцеховський може не підтримати новий регламент ЄК про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Лист до глави Єврокомісії є позицією польського комісара щодо проєкту нового регламенту ЄК про продовження режиму безмитної торгівлі з Україною.

З неофіційних джерел польському RMF FM стало відомо, що Януш Войцеховський не підтримає регламент, якщо не будуть враховані його пропозиції. Внутрішні консультації ЄК з цього питання закінчуються завтра.

Польський єврокомісар пропонує, щоб новий регламент містив захисні положення, подібні до тих, які ЄК вже одного разу застосовувала до імпорту українського ріпаку, кукурудзи, соняшнику та пшениці.

Войцеховський закликає до обмежень на цукор і м'ясо птиці, імпорт яких, на його думку, стрімко зростає і загрожує дестабілізувати ринок ЄС.

На його думку, ЄС "повинен переосмислити концепцію своєї допомоги, яка передбачає необмежену відкритість". Він покладає відповідальність за нинішній стан справ на Росію, яка блокує Чорне море і витісняє Україну з її традиційних ринків в Азії та Африці.

Комісар повторює свою пропозицію підтримати український транзит до морських портів ЄС, звідки українське зерно буде транспортуватися на африканські та азійські ринки.