Саудівська Аравія знижує ціни на нафту, зокрема для азійського ринку

Сильне світове постачання, зокрема зі США, підвищує ймовірність профіциту, що змусило групу ОПЕК+ продовжити скорочення видобутку цього року.

Саудівська Аравія знизить ключові ціни на нафту для покупців у всіх регіонах, включно з основним азійським ринком, на тлі слабкого ринку, пише Bloomberg.

Споживання нафти зазвичай знижується у лютому та березні. Нафтопереробні заводи використовують цей період для закриття деяких підприємств на періодичне технічне обслуговування. Водночас сильне світове постачання, зокрема зі США, підвищує ймовірність профіциту, що змусило групу ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією та Росією продовжити скорочення видобутку цього року.

Державний виробник Saudi Aramco знизив ціну на свою флагманську нафту Arab Light для постачання в Азію на 2–1,50 долара за барель вище контрольної позначки. За прогнозами, цифра мала становити $1,25. Aramco також знизила всі ціни на постачання у лютому до Північно-Західної Європи, Середземномор'я та Північної Америки.

Торік світові ціни на нафту знизилися вперше з 2020-го. Ринок досі ігнорував занепокоєння щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСом та поглиблення заворушень на Близькому Сході. Напади бойовиків-хуситів на торгові судна, що прямують транзитом через Червоне море, також наразі не призвели до перебоїв у постачаннях.

Скорочення видобутку групою ОПЕК+ також спрямоване на запобігання накопиченню нафти у сховищах на тлі побоювань, що слабка економіка обмежуватиме світовий попит. Саудівська Аравія бере на себе основну частину тягаря, добровільно скорочуючи видобуток на 2 мільйони барелів у день протягом першого кварталу 2024-го.