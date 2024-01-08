​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Справа на 170 мільйонів: стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
У Херсоні викрили двох колаборанток
У Херсоні викрили двох колаборанток
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
ГоловнаСвіт

Саудівська Аравія знижує ціни на нафту, зокрема для азійського ринку

Сильне світове постачання, зокрема зі США, підвищує ймовірність профіциту, що змусило групу ОПЕК+ продовжити скорочення видобутку цього року.

Саудівська Аравія знижує ціни на нафту, зокрема для азійського ринку
Сховища Saudi Aramco
Фото: minprom.ua

Саудівська Аравія знизить ключові ціни на нафту для покупців у всіх регіонах, включно з основним азійським ринком, на тлі слабкого ринку, пише Bloomberg.

Споживання нафти зазвичай знижується у лютому та березні. Нафтопереробні заводи використовують цей період для закриття деяких підприємств на періодичне технічне обслуговування. Водночас сильне світове постачання, зокрема зі США, підвищує ймовірність профіциту, що змусило групу ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією та Росією продовжити скорочення видобутку цього року.

Державний виробник Saudi Aramco знизив ціну на свою флагманську нафту Arab Light для постачання в Азію на 2–1,50 долара за барель вище контрольної позначки. За прогнозами, цифра мала становити $1,25. Aramco також знизила всі ціни на постачання у лютому до Північно-Західної Європи, Середземномор'я та Північної Америки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Торік світові ціни на нафту знизилися вперше з 2020-го. Ринок досі ігнорував занепокоєння щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСом та поглиблення заворушень на Близькому Сході. Напади бойовиків-хуситів на торгові судна, що прямують транзитом через Червоне море, також наразі не призвели до перебоїв у постачаннях.

Скорочення видобутку групою ОПЕК+ також спрямоване на запобігання накопиченню нафти у сховищах на тлі побоювань, що слабка економіка обмежуватиме світовий попит. Саудівська Аравія бере на себе основну частину тягаря, добровільно скорочуючи видобуток на 2 мільйони барелів у день протягом першого кварталу 2024-го.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies