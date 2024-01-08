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Al Jazeera звинуватила Ізраїль у “цілеспрямованому ударі” по двох журналістах, які загинули у Газі

Журналісти під час удару були в автомобілі.

Al Jazeera звинуватила Ізраїль у “цілеспрямованому ударі” по двох журналістах, які загинули у Газі
Фото: EPA/UPG

Катарська міжнародна телекомпанія Аль-Джазіра повідомила, що двох її палестинських журналістів у Секторі Газа було вбито внаслідок удару Ізраїлю по їхній машині, пише The Guardian.

У компанії заявили, що це було “цілеспрямованим вбивством”.

Хамза Ваель Дадух та Мустафа Турія, які також працювали відеострингерами в AFP, були вбиті, коли вони виконували роботу для каналу у Секторі Гази.

Третій журналіст-фрілансер, який супроводжував їх, Хазема Раджаба, отримав серйозні поранення. 

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Свідки повідомили AFP, що по машині випустили дві ракети: одна потрапила в передню частину авто, а інша поцілила у Хамзу, що сидів поруч із водієм.

Ізраїльська армія повідомила агентству Франс Прес, що вона “вдарила по терористу, який керував літаком, що становив загрозу військам ЦАХАЛу”. Військові додали, що “їм була відома інформація про те, що під час удару у тому ж автомобілі, де перебував терорист, також постраждали два підозрювані”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав смерть журналістів “неймовірною трагедією”.

Аль-Джазіра заявила, що “рішуче засуджує напад ізраїльських окупаційних сил на автомобіль палестинських журналістів”, звинувачуючи Ізраїль у “націлюванні” на журналістів та “порушенні принципів свободи преси”.

  • Нещодавно ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Посадовці заявили, що відмова ХАМАСу не є провалом переговорів, а скоріше спробою чинити тиск на Ізраїль, щоб Тель-Авів пішов на додаткові поступки. 
  • Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю зазначив, що війна із ХАМАСом триватиме “багато місяців”.
  • Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищення ХАМАСу, демілітаризація Гази та дерадикалізація всього палестинського суспільства.
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