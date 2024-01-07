Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal

Вживання наркотиків може мати серйозні наслідки не тільки для його здоров’я, але й для шести компаній і мільярдних активів, якими керує американський мільярдер.

Низка керівників та членів правління компаній Ілона Маска, а також інші особи, близькі до американського мільярдера, занепокоєні, що його ексцентрична поведінка пояснюється вживанням наркотиків.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Вони вважають, що вживання наркотиків виконавчим директором SpaceX може мати серйозні наслідки не тільки для його здоров’я, але й для шести компаній і мільярдних активів, якими Маск керує.

Видання зазначає, що Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, часто на приватних вечірках у всьому світу. Їхні учасники підписували угоди про нерозголошення або віддавали свої телефони. Магнат раніше курив марихуану в громадських місцях і казав, що у нього є рецепт на психоделічний кетамін.

“Наприклад, у 2018 році він прийняв кілька пігулок кислоти на вечірці, яку влаштував у Лос-Анджелесі. Наступного року він влаштував вечірку із чарівними грибами на заході у Мексиці. У 2021 році він разом зі своїм братом Кімбалом Маском для розваги прийняв кетамін у Маямі на домашній вечірці під час Art Basel. Він приймав заборонені наркотики разом із чинним членом SpaceX та колишнім членом ради директорів Tesla Стівом Джурветсоном”, − йдеться у статті.

Оточення Маска стверджує, що він продовжує вживати наркотики, зокрема кетамін.

Незаконне вживання наркотиків, найімовірніше, стане порушенням федеральних правил та загрожує державним контрактам SpaceX на мільярди доларів. “Маск є невід'ємною частиною вартості своїх компаній, потенційно наражаючи на ризик активи інвесторів на суму близько 1 трильйона доларів, десятки тисяч робочих місць і значну частину космічної програми США”, − додає WSJ.

Адвокат Маска Алекс Спіро водночас заявив, що Маск “регулярно та вибірково проходить тести на наркотики у SpaceX і жодного разу не провалив тест”.

Близькі мільярдера нібито давно звикли до його запальної поведінки, проте деякі керівники SpaceX, які тривалий час працювали з ним, помітили зміни у його поведінці на заході компанії наприкінці 2017 року. Маска запізнився на збори на годину, а потім поводився дивно − невиразно вимовляв слова і безладно говорив близько 15 хвилин. До того ж він неодноразово називав прототип ракети Big Falcon Rocket компанії SpaceX “великою довбаною ракетою”. Після зустрічі керівники SpaceX приватно висловили свої занепокоєння щодо того, що Маск вживає наркотики. Один з них описав його поведінку як “безглузду” та “жахливу”.

Окрім порушення федеральних контрактів, незаконне вживання наркотиків порушує політику компанії як у SpaceX, так і в Tesla, і викличе сумніви щодо виконавчої ролі Маска в останній.

Газета водночас додає, що незвичайна поведінка Маска може пояснюватися не наркотиками, а, наприклад, постійною нестачою сну, про яку він сам заявляв. Бізнесмен часто спить в офісі і надсилає робочі листи посеред ночі, а опівночі проводить робочі зустрічі. За словами Маска, він працює майже безперервно.

Окрім того, Маск та інші пояснюють його нестабільну поведінку в офісі психічним захворюванням. У 2017 році користувач Twitter запитав, чи є у нього біполярний розлад, який може викликати перепади настрою, на що Маск відповів ствердно, зазначивши, що підтвердженого діагнозу немає

У 2023 році The Wall Street Journal повідомляв, що Маск приймає мікродози кетаміну для лікування депресії. Після публікації статті мільярдер написав у Твіттері, що кетамін є дієвішим для боротьби з депресією ніж антидепресанти, які “зомбують” людей.