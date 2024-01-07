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У Німеччині зафіксували невідомі дрони над полігонами, де навчаються українські військові

У ФРН впевнені: "Все вказує на Росію".

У Німеччині зафіксували невідомі дрони над полігонами, де навчаються українські військові
Фото: kam.lt

Над об'єктами бундесверу, де проходять навчання українські військові, почали помічати підозрілі дрони, проте досі жоден із них перехоплений не був, – пише видання Bild.

"Підозрілі безпілотники помічають над військовими полігонами та казармами у Німеччині щотижня, армія вже давно знає про цю проблему. У жовтні 2022 року генерал Карстен Бройєр, який на той час керував територіальним командуванням, повідомив про появу дронів. Особливо це стосувалося місць, де Бундесвер навчає українських військових", – пише Bild.

Статс-секретар міністерства оборони Німеччини Нільс Хільмер пояснив, що спочатку необхідно обговорити з МВС, хто і що може робити у сфері захисту від безпілотників. Необхідно дослідити, які захисні пристрої є ефективними і як швидко їх можна придбати.

"Існує величезне відставання, коли справа доходить до безпілотників. Зрозуміло одне: нашій армії потрібні сучасні глушилки. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців", – підкреслив депутат бундестагу від Вільної демократичної партії і член оборонного комітету Маркус Фабер.

Бундесвер також припускає, що за польотами цих дронів стоїть РФ. Фабер підкреслив, що це "чітко вказує на Росію", але не може це довести, оскільки  жоден з безпілотників не був збитий.

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