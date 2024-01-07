Уночі сили ППО знищили 21 ворожий "шахед"

Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.

У ніч на 7 січня окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. Сили ППО знищили 21 ворожий безпілотник.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

"Основні напрямки удару – південь та схід. 21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", – ідеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.