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Уночі сили ППО знищили 21 ворожий "шахед"

Росіяни атакували безпілотниками з району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Уночі сили ППО знищили 21 ворожий "шахед"
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

У ніч на 7 січня окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини. Сили ППО знищили 21 ворожий безпілотник. 

Про це повідомляють у Повітряних силах.

"Основні напрямки удару – південь та схід. 21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", – ідеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей. 

Фото: Повітряні сили

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