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У Херсоні викрили двох колаборанток

Під час окупації вони пішли до окупантів працювати бухгалтерками.

У Херсоні викрили двох колаборанток
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні СБУ викрила двох колаборанток.

Про це повідомила Херсонська ОВА. 

Під час тимчасової окупації міста жінки пішли на співпрацю з ворогом. Вони влаштувалися на роботу до так званого «государственное казенное учреждение «централизованная бухгалтерия образовательних учреждений, подведомственних департаменту образования и науки Херсонской области». 

Вони отримали посади «бухгалтеров отдела питания», де займались нарахуванням та виплатою заробітної плати співробітникам установ, що створені окупаційною владою у сфері освіти. 

Жінкам повідомлено про підозру в колабораціонізмі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали власника агрохолдингу, який на окупованій території Херсонщини постачає харчі російським солдатам. Крім того, підприємство щомісяця сплачує до бюджету окупантів понад 100 тис. російських рублів в якості “податків”.

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