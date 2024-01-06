У Херсоні викрили двох колаборанток

У Херсоні СБУ викрила двох колаборанток.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Під час тимчасової окупації міста жінки пішли на співпрацю з ворогом. Вони влаштувалися на роботу до так званого «государственное казенное учреждение «централизованная бухгалтерия образовательних учреждений, подведомственних департаменту образования и науки Херсонской области».
Вони отримали посади «бухгалтеров отдела питания», де займались нарахуванням та виплатою заробітної плати співробітникам установ, що створені окупаційною владою у сфері освіти.
Жінкам повідомлено про підозру в колабораціонізмі.
Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали власника агрохолдингу, який на окупованій території Херсонщини постачає харчі російським солдатам. Крім того, підприємство щомісяця сплачує до бюджету окупантів понад 100 тис. російських рублів в якості “податків”.