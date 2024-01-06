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Росіяни обстріляли Нікополь і три сільські громади Дніпропетровщини, є загиблий і постраждалі

Також у районі пошкоджено два промислових підприємства.

Росіяни обстріляли Нікополь і три сільські громади Дніпропетровщини, є загиблий і постраждалі

Російська армія протягом дня обстріляла Нікополь і три сільські громади Дніпропетровської області. В результаті є загиблий і шестеро постраждалих, зокрема - двоє дітей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ще один день безжальних атак на Нікопольщину. 12 артобстрілів, 3 удари дронами-камікадзе. Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громади. Є загиблий і двоє постраждалих. 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав він у Telegram.

За словами Лисака, ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Серед них 5-річний хлопчик.

Також у районі пошкоджено два промислових підприємства, 27 приватних будинків. 13 господарських будівель понівечені, одна - згоріла. Вогонь знищив і авто. Ще кілька машин побито.

Зачепило сонячні панелі, газопроводи, лінії електропередачі. Без світла залишилися майже 2 тис. сімей. Фахівці наразі відновлюють електропостачання.

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