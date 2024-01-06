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Ворог вдарив артилерією по Нікополю. Серед постраждалих дитина

Загинув чоловік поранення отримали двоє людей.

Ворог вдарив артилерією по Нікополю. Серед постраждалих дитина
Фото: Сергій Лисак

Армія РФ вранці 6 січня завдала артилерійських ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, поранення отримала 16-річна дівчина та 66-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"росіяни вбили 45-річного чоловіка. Та поранили 16-річну дівчинку і чоловіка 66 років. Це сталося вранці. Ворог вдарив артилерією по Нікополю", ідеться у повідомленні. 

У місті зруйновано 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Зачепило кілька авто, лінії електропередач, газогін.

Фото: Сергій Лисак

Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.

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