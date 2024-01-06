Армія РФ вдарила ракетами С-300 між населеними пунктами поблизу Харкова

Сьогодні вранці російські війська завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. За попередньою інформацією, запустили ракети С-300.
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Попередньо – без постраждалих. Огляд місць влучання триває.
Без постраждалих.
Сьогодні вранці російські війська завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. За попередньою інформацією, запустили ракети С-300.
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Попередньо – без постраждалих. Огляд місць влучання триває.