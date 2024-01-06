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Армія РФ вдарила ракетами С-300 між населеними пунктами поблизу Харкова

Без постраждалих.

Армія РФ вдарила ракетами С-300 між населеними пунктами поблизу Харкова
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні вранці російські війська завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. За попередньою інформацією, запустили ракети С-300. 

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Попередньо – без постраждалих. Огляд місць влучання триває.

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