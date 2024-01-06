Уночі російські війська атакували Миколаївщину двома ракетами Х-31П

Протягом доби на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П. Руйнувань та постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ворог намагався вдарити по області двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які втратили бойову спроможність у повітрі. Руйнувань та постраждалих немає.

Також вранці, 6 січня ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.