Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
​Укрзалізниця хоче позбавити Україну високотехнологічного виробництва
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Комітет нацбезпеки і оборони вирішив звільнити Безуглу з посади заступниці голови
Комітет нацбезпеки і оборони вирішив звільнити Безуглу з посади заступниці голови
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
​Пан іпсошник: «І ми, і вони зараз однаково психологічно виснажені й утомлені. Хто встоїть — того буде перемога»
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
Директорка відділу логістики "Київгуми" листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
ЗСУ уразили склади боєприпасів росіян у Криму
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі російські війська атакували Миколаївщину двома ракетами Х-31П

Сили ППО знищили повітряні цілі.

Уночі російські війська атакували Миколаївщину двома ракетами Х-31П
Фото: соцмережі

Протягом доби на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П. Руйнувань та постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Ворог намагався вдарити по області двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які втратили бойову спроможність у повітрі. Руйнувань та постраждалих немає.

Також вранці, 6 січня ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies