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Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення, – ОВА

По Херсону ворог випустив майже 40 снарядів.

Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення, – ОВА
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

За минулу добу російська армія здійснила 112 обстрілів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них – 1 ракетний. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області та по сільськогосподарському підприємству у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще – 5 дістали поранення", – зазначив Прокудін.

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