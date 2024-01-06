Внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення, – ОВА

За минулу добу російська армія здійснила 112 обстрілів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них – 1 ракетний. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та по сільськогосподарському підприємству у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще – 5 дістали поранення", – зазначив Прокудін.