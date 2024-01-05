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Прикордонники затримали 10 бажаючих втекти з України

Чоловіки намагались потрапити до Молдови.

Прикордонники затримали 10 бажаючих втекти з України
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного”, - йдеться у повідомленні. 

Нелегальних втікачів на березі Дністра зустрів наряд Могилів-Подільського прикордонного загону.

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Чоловіків затримали і передали їх справи до суду.

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