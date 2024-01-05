Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного”, - йдеться у повідомленні.

Нелегальних втікачів на березі Дністра зустрів наряд Могилів-Подільського прикордонного загону.

Чоловіків затримали і передали їх справи до суду.

Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь Росії. Затримані незаконно переправляли українських чоловіків призовного віку за межі України.

Прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією викрили у Одеській області ще одну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон і затримали її організатора.