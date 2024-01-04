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Прикордонники знищили три комплекси "Муром-М" росіян

Російські комплекси спостереження знищили на Харківщині.

Прикордонники знищили три комплекси "Муром-М" росіян
Фото: Нацгвардія

Українські прикордонники обмежили можливості розвідувальних функцій російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” разом з побратимами із ЗСУ на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили 3 комплекси “Муром-М”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що ці комплекси знищили за добу.

  • Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» уразили ворожий РЕБ, який заважав їм якісно працювати. Після цього другим вильотом дрона-камікадзе прикордонники знищили комплекс спостереження “Муром-М”.
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