Українські прикордонники обмежили можливості розвідувальних функцій російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” разом з побратимами із ЗСУ на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили 3 комплекси “Муром-М”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що ці комплекси знищили за добу.
- Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» уразили ворожий РЕБ, який заважав їм якісно працювати. Після цього другим вильотом дрона-камікадзе прикордонники знищили комплекс спостереження “Муром-М”.