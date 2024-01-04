Українські прикордонники обмежили можливості розвідувальних функцій російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” разом з побратимами із ЗСУ на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили 3 комплекси “Муром-М”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ці комплекси знищили за добу.