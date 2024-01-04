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Окупанти намагаються приховати справжню ситуацію на ЗАЕС, — Енергоатом

Росіяни вже кілька тижнів не допускають експертів МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС.

Окупанти намагаються приховати справжню ситуацію на ЗАЕС, — Енергоатом
Фото: gur.gov.ua

Недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали Запорізької АЕС є спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції.

Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін.

За словами президента Енергоатома Петра Котіна, факт недопуску експертів моніторингової місії Агентства до реакторних залів, де розташовані активні зони реакторів і міститься відпрацьоване ядерне паливо, може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС.

Він наголошує на тому, що єдиним легітимним оператором найбільшого в Європі атомного об’єкта – Запорізької АЕС – є Енергоатом, тож лише повернення станції під повний контроль України може забезпечити її ядерну та радіаційну безпеку. 

«Єдиний вихід – повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це ключова передумова для відновлення не лише ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права», – зазначив він.

  • Раніше повідомлялося, що окупанти не пускають у частину залів на Запорізькій АЕС експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Вперше їх не допустили до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. 
  • У ніч на 1 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут. Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Була загроза ядерній безпеці.
  • Також експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.
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