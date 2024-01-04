Збройні Сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя.

Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними СтратКому, ворожу ціль атакували 4 січня близько 15.00.

Перед цим командувач Повітряних Сил Микола Олещук передав "привіт" окупантам у Криму, зазначивши, що чекає від ворожої пропаганди "такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня".

Командувач поширив інформацію від каналу "Кримський вітер" про те, що стався "приліт" у військову частину росіян біля Уютного під Євпаторією.

Олещук також подякував пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за "бездоганну бойову роботу".

Інформацію про вибухи в тимчасово окупованому Криму прокоментував в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі зараз. Мова йде про те, що українські сили оборони і безпеки продовжують роботу, а коли буде можливість оприлюднити результати і поділитись ними, якщо це буде доцільно, то це обов'язково буде зроблено", - сказав Юсов.