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СтратКом: ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Севастополя

Ворожу ціль атакували 4 січня близько 15.00.

СтратКом: ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Севастополя

Збройні Сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя.

Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними СтратКому, ворожу ціль атакували 4 січня близько 15.00.

Перед цим командувач Повітряних Сил Микола Олещук передав "привіт" окупантам у Криму, зазначивши, що чекає від ворожої пропаганди "такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня".

Командувач поширив інформацію від каналу "Кримський вітер" про те, що стався "приліт" у військову частину росіян біля Уютного під Євпаторією.

Олещук також подякував пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за "бездоганну бойову роботу".

Інформацію про вибухи в тимчасово окупованому Криму прокоментував в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі зараз. Мова йде про те, що українські сили оборони і безпеки продовжують роботу, а коли буде можливість оприлюднити результати і поділитись ними, якщо це буде доцільно, то це обов'язково буде зроблено", - сказав Юсов.

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